Поколение Альфа предпочло смартфонам бумажные книги

Несмотря на цифровую зависимость своих родителей, дети поколения Альфа предпочитают развлечения в формате офлайн. Тенденцию подтверждает растущий спрос на печатные экземпляры детских книг, рекордные кассовые сборы мультфильмов в кинотеатрах и возвращение в моду компакт-дисков. Об этом в своей колонке для Bloomberg пишет журналист, освещающий новости в сфере технологий, Макс Чафкин.

На протяжении многих лет опросы среди родителей показывали, что дети проводят огромное количество времени в интернете. Такая проблема особенно часто наблюдалась в семьях с низким доходом или с занятыми взрослыми, которые не могут позволить себе постоянный уход за ребенком. Согласно опросу Pew Research Center от 2025 года, дети до 12 лет из малообеспеченных семей почти вдвое чаще имели собственный смартфон, в отличие от тех, кто живет с обеспеченными родителями.

Однако последние годы дети стали все более негативно относиться к социальным сетям. Опрос того же Pew Research Center от 2024 года показал, что технологии оказывают «в основном негативное» влияние на 48% подростков, тогда как лишь 11% заявили о «позитивном» эффекте. Для сравнения, в 2022 году 32% подростков оценили влияние соцсетей как «в основном негативное», а 24% — как «в основном позитивное».

«Эти данные, вместе с запретами на соцсети и зарождающимися анти-технологическими движениями, включая так называемое движение Appstinence, начавшееся в Гарвардском университете в 2024 году, представляют потенциальный вызов для технологических компаний, особенно потому, что скепсис по отношению к технологиям сильнее среди обеспеченных», — пишет Чафкин.

По словам социального психолога, автора бестселлера «Тревожное поколение» Джонатана Хайдта, отношение подростков к технологиям действительно меняется. Он утверждает, что все больше детей осознают риски, связанные с соцсетями, и с интересом воспринимают аргументы о манипуляциях со стороны технологических компаний.

Изменения заметны и в потребительских предпочтениях. Так, в 2025 году серия детских книг-комиксов «Догмен» о полицейской собаке разошлась тиражом около 10 миллионов экземпляров. В этом же году были проданы альбомы Тейлор Свифт в формате CD тиражом около двух миллионов копий. Тенденцию подтвердили и рекордные кассовые сборы мультфильма «Зверополис 2».