СМИ: Билл ​​Гейтс признал свои романы с «русскими женщинами»

2 минуты чтения 09:33

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс признался в романе с двумя «русскими женщинами», о которых узнал и впоследствие шантажировал его осужденный за сексуализированные преступления финансист Джеффри Эпштейн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что получила в распоряжение запись с собрания миллиардера и сотрудников Фонда Гейтса. Отмечается, что в ходе встречи Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с Эпштейном, но при этом отверг отношения с пострадавшими от сексуализированных преступлений.

Гейтс также пояснил, что фотографии из недавно рассекреченных файлов Эпштейна, на которых он запечатлен с женщинами с заретушированными лицами, были сделаны по просьбе покойного финансиста с его ассистентками после их встреч. 

«Чтобы было ясно: я никогда не проводил время с жертвами, с женщинами из его окружения. Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с осужденным за сексуализированные преступления. Я приношу извинения и другим людям, которых это затронуло из-за моей ошибки», — сказал Гейтс.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Во время своей речи миллиардер также признался в романах с «русскими женщинами» на стороне. «У меня действительно были романы. Один с русским игроком в бридж, с которой я познакомился на турнирах, другой — с русским физиком-ядерщиком, с которой я познакомился на деловой встрече», — сообщил он сотрудникам своего фонда.

По его словам, известный инвестор и бывший советник Гейтса по науке Борис Николич знал об этих романах и рассказал о них Эпштейну. Физик работала в одной из компаний Гейтса, однако неясно, состоялся ли роман в период ее работы там, отмечает The Wall Street Journal.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Гейтс рассказал, что встречался с Эпштейном с 2011 по 2014 год, путешествовал с ним, но «никогда не оставался на ночь» и не посещал его остров.

Ранее The Telegraph сообщил, что в материалах по делу Эпштейна, опубликованных в ночь на 31 января, говорилось о заражении Гейтса венерическим заболеванием после секса с «русскими девушками». Кроме того, как отмечало издание, в одном из электронных писем Эпштейн писал британскому политику Питеру Мандельсону, что ему было «чудовищно весело» с Гейтсом в Сиэтле.

