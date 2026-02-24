Директор Лувра подала в отставку после исторического ограбления

Лоранс де Кар занимала пост директора Лувра с 2021 года. Однако после того, как осенью 2025 года главный музей Франции ограбили, она решила уволиться с занимаемой должности. Прошение об отставке принял президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Глава государства принял её, отметив этот шаг как проявление ответственности в момент, когда крупнейший музей мира нуждается в разрядке и новом сильном импульсе, чтобы успешно реализовать современные проекты по обеспечению безопасности и модернизации», — говорится в официальном сообщении.

Макрон также поблагодарил Лоранс де Кар за бесспорную научную экспертизу и приверженность делу в последние годы. Он отметил, что бывший директор Лувра может получить миссию в рамках председательства Франции в G7 по сотрудничеству между крупнейшими музеями соответствующих стран.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Утром 19 октября 2025 года произошло историческое ограбление Лувра. Четверо мужчин использовали лифтовое оборудование, чтобы добраться до окон и прорезать их. Затем злоумышленники ворвались в галерею Аполлона.

Они похитили восемь предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенных объектов исторического и культурного наследия оценивается в 88 миллионов евро.

Грабители также пытались украсть девятую реликвию — корону императрицы Евгении. Однако забрать ее с собой не смогли из-за спешки. Корону нашли лежащей на земле недалеко от места преступления и раздавленной: во время ограбления воры наступили на нее. Лувр впервые показал корону императрицы после нападения и заявил, что эксперты смогут восстановить историческую реликвию.