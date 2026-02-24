EN
Директор Лувра подала в отставку после исторического ограбления

2 минуты чтения 22:06

Лоранс де Кар занимала пост директора Лувра с 2021 года. Однако после того, как осенью 2025 года главный музей Франции ограбили, она решила уволиться с занимаемой должности. Прошение об отставке принял президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Глава государства принял её, отметив этот шаг как проявление ответственности в момент, когда крупнейший музей мира нуждается в разрядке и новом сильном импульсе, чтобы успешно реализовать современные проекты по обеспечению безопасности и модернизации», — говорится в официальном сообщении.

Макрон также поблагодарил Лоранс де Кар за бесспорную научную экспертизу и приверженность делу в последние годы. Он отметил, что бывший директор Лувра может получить миссию в рамках председательства Франции в G7 по сотрудничеству между крупнейшими музеями соответствующих стран.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Утром 19 октября 2025 года произошло историческое ограбление Лувра. Четверо мужчин использовали лифтовое оборудование, чтобы добраться до окон и прорезать их. Затем злоумышленники ворвались в галерею Аполлона.

Они похитили восемь предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенных  объектов исторического и культурного наследия оценивается в 88 миллионов евро.

Грабители также пытались украсть девятую реликвию — корону императрицы Евгении. Однако забрать ее с собой не смогли из-за спешки. Корону нашли лежащей на земле недалеко от места преступления и раздавленной: во время ограбления воры наступили на нее. Лувр впервые показал корону императрицы после нападения и заявил, что  эксперты смогут восстановить историческую реликвию.

