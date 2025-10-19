Музей Лувр ограбили

Трое мужчин ограбили музей Лувр в Париже утром в воскресенье, сообщает Le Parisien. По данным издания, они разбили окна, забрались в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона.

«Сегодня утром, во время открытия Музея Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Ведется расследование», — написала министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети X.

По предварительным данным полиции, трое мужчин разбили окна музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Один из них остался ждать снаружи, а двое других проникли в здание, воспользовались грузовым лифтом и попали в галерею Аполлона, где проходила выставка, посвященная Наполеону и другим французским монархам.

По данным Le Parisien, из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы были похищены девять предметов, включая ожерелье, брошь и диадему. Источник издания сообщил, что самый из коллекции не был украден самый крупный бриллиант «Регент» весом более 140 карат. Точный размер ущерба пока неизвестен.

Грабителям удалось скрыться. Министр внутренних дел Франции и бывший начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что на ограбление у них ушло семь минут. Он предполагает, что группа заранее изучила обстановку, а окна были не разбиты, а вырезаны специальным инструментом.

Нуньес признал, что «французские музеи очень уязвимы». Он сообщил, что «полон надежды», что грабители будут найдены по записям с камер видеонаблюдения. Полиция завела дело о краже, совершенной организованной группой.