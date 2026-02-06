EN
Лувр впервые показал корону императрицы Евгении после знаменитого ограбления

2 минуты чтения 00:42 6 февраля
Корона императрицы Евгении была найдена лежащей на земле недалеко от места преступления. Во время ограбления воры в спешке наступили на нее, поэтому не стали за ней возвращаться. Корона сильно пострадала, однако в Лувре заявили, что смогут восстановить историческую реликвию.

Деформации подверглась основная конструкция короны. А вот декоративные элементы практически не пострадали. Из восьми золотых орлов отсутствует лишь один. Все 56 изумрудов находятся на месте, а из 1354 бриллиантов утрачено лишь около десяти самых мелких. Также остался цел шар из бриллиантов и изумрудов, венчающий корону.

«Поэтому её полная реставрация возможна без прибегания к реконструкции или воссозданию утраченных частей. Речь будет идти о восстановлении первоначальной формы ее каркаса», — говорится в сообщении пресс-службы Лувра.

Уже скоро музей объявит конкурс, чтобы отобрать лучших специалистов по реставрации старинных украшений. Так как корона императрицы Евгении обладает огромным историческим и культурным наследием, Лувр создаст консультативный комитет экспертов, которые будут следить за точностью восстановления реликвии процесс.

В состав войдут не только музейные хранители, историки ювелирного искусства, эксперты по историческим металлам, но и представитель одного из пяти исторических домов французского ювелирного искусства, чья давняя история тесно переплетается с историей Алмазов короны.

Корона для императрицы была заказана Наполеоном III к Всемирной выставке 1855 года у придворного ювелира Александра-Габриэля Лемонье одновременно с короной императора. Пресс-служба Лувра отметила, что корону для Евгении удалось создать более изящной и легкой, но от этого она не потеряла свой торжественный характер.

Утром 19 октября 2025 года грабители проникли в музей Лувр в Париже. Они разбили окна, забрались в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона.

Фото:Thomas Clot / Musee du Louvre

