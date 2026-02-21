ФСБ заявила об угрозах для военных из-за использования Telegram

Использование мессенджера Telegram в зоне боевых действий в Украине создает угрозы жизни российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС).

По утверждению ведомства, украинские спецслужбы и военные структуры могут в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях. В ЦОС заявили, что по итогам анализа за последние три месяца были зафиксированы случаи, когда использование мессенджера военнослужащими приводило к возникновению угроз их жизни.

18 февраля глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. При этом он признал, что мессенджер является важным каналом связи для российских военнослужащих.

На следующий день пресс-служба мессенджера сообщила, что не фиксировала случаев взлома шифрования переписок и назвала заявления о взломе «преднамеренной выдумкой, призванной оправдать запрет» на использование мессенджера в России.

В начале февраля стало известно, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram. Позже Роскомнадзор обвинил мессенджер в создании инфраструктуры для так называемого «интернет-пробива». Кроме того, в ведомстве заявили, что Telegram не исполняет российское законодательство, а также не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому ограничения продолжат вводиться.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не имеют отношения к блокировке мессенджера, но поддерживают действия Роскомнадзора. В то же время действия российских властей возмутили Z-блогеров, которые рассказали, что у Telegram практически нет альтернативы.