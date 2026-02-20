США раскроют информацию об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны страны Питу Хегсету и руководителям других ведомств найти и подготовить к публикации документы, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Власти планируют также опубликовать правительственные документы, связанные с этой «крайне сложной, но чрезвычайно интересной» темой. Трамп не назвал срок, в который документы будут готовы для изучения всеми желающими.

Данное им поручение политик обосновал огромным интересом общества к этому вопросу. Несколько дней назад на тему инопланетян высказался бывший глава страны Барак Обама. Он заявил, что верит в существование инопланетных форм жизни, но никогда не видел ее своими глазами.

Во время интервью ютуб-блогеру Брайану Тайлеру Коэну Обама также заявил, что инопланетян не содержат на военных базах США, в том числе и на известной конспирологическими теориями вокруг нее «Зоне 51». Политик заявил, что под этой базой нет подземного объекта — егоналичие можно было бы объяснить только существованием масштабного заговора, который привел бы к сокрытию такой важной информации даже от президента.

Заявление Обамы завирусилось в соцсетях и политик был вынужден выпустить пояснение сказанного спустя сутки. Он заявил, что верит в существование инопланетной жизни из-за больших размеров вселенной — политик считает вероятность наличия инопланетян достаточно высокой. При этом он еще раз подтвердил, что лично не сталкивался с ними во время нахождения в Белом доме.

В «одержимости» темой НЛО признавался вице-президент США Джей Ди Вэнс. В августе 2025 года он заявлял, что планирует посвятить просмотру видео по этому вопросу свободное время, образовавшееся во время парламентских каникул. Политик пообещал предоставить доказательства, если получит подтверждение наличия инопланетных форм жизни.