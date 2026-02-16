Барак Обама заявил о существовании инопланетян

Бывший президент США Барак Обама заявил в интервью ютуб-блогеру Брайану Тайлеру Коэну, что инопланетяне существуют, но сам он их никогда не видел.

«Они существуют, но я их не видел. Их не держат в “Зоне 51”. Там нет подземного объекта — разве что существует масштабный заговор, и они скрыли его от президента Соединенных Штатов», — сказал экс-президент.

Это заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях, из-за чего Обама был вынужден спустя сутки пояснить свое высказывание в инстаграме.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

«Статистически, Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни в ней очень высока. Но расстояния между солнечными системами настолько огромны, что вероятность того, что нас посетили инопланетяне, очень мала, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне вступали с нами в контакт. Правда!» — написал Обама.

Летом 2023 года в Конгрессе США прошло открытое слушание, посвященное НЛО. Главным спикером стал бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш, который заявил, что власти страны вот уже многие десятилетия тайно изучают разбившиеся инопланетные корабли.

«Бухарестский вампир» Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь Криминал 9 минут чтения

Бывший разведчик утверждал, что Пентагон уже давно знает о существовании инопланетян. На местах аварий НЛО военные якобы находили останки «с нечеловеческой биологией». По его словам, впервые инопланетный корабль обнаружили в Италии в 1933 году, и его скрывал Бенито Муссолини. Пентагон, как утверждает разведчик, изо всех сил пытается помешать распространению информации о пришельцах и даже «наносит вред» тем, кто пытается о них рассказать.