EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Барак Обама заявил о существовании инопланетян

2 минуты чтения 14:03

Бывший президент США Барак Обама заявил в интервью ютуб-блогеру Брайану Тайлеру Коэну, что инопланетяне существуют, но сам он их никогда не видел.

«Они существуют, но я их не видел. Их не держат в “Зоне 51”. Там нет подземного объекта — разве что существует масштабный заговор, и они скрыли его от президента Соединенных Штатов», — сказал экс-президент.

Это заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях, из-за чего Обама был вынужден спустя сутки пояснить свое высказывание в инстаграме.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

«Статистически, Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни в ней очень высока. Но расстояния между солнечными системами настолько огромны, что вероятность того, что нас посетили инопланетяне, очень мала, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне вступали с нами в контакт. Правда!» — написал Обама.

Летом 2023 года в Конгрессе США прошло открытое слушание, посвященное НЛО. Главным спикером стал бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш, который заявил, что власти страны вот уже многие десятилетия тайно изучают разбившиеся инопланетные корабли.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

Бывший разведчик утверждал, что Пентагон уже давно знает о существовании инопланетян. На местах аварий НЛО военные якобы находили останки «с нечеловеческой биологией». По его словам, впервые инопланетный корабль обнаружили в Италии в 1933 году, и его скрывал Бенито Муссолини. Пентагон, как утверждает разведчик, изо всех сил пытается помешать распространению информации о пришельцах и даже «наносит вред» тем, кто пытается о них рассказать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца