Вице-президент США признался в «одержимости» темой НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в подкасте Ruthless Podcast, что «одержим всей этой темой НЛО» и планирует изучить ее глубже во время парламентских каникул в августе.

«Что это были за видео? Что вообще происходит?» — задался он вопросом, однако не уточнил какими конкретно роликами он заинтересовался.

Вице-президент добавил, что «пока не докопался до сути» и намерен посвятить этой теме некоторое время в августе, когда конгресс уходит на каникулы.

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В разговоре с ведущими подкаста Вэнс заверил, что если получит подтверждение происходящего, то обязательно представит доказательства. «Если там действительно что-то есть, вы будете первыми, кто об этом узнает», — пообещал он.

Издание The Daily Beast напомнило, что Вэнс не в первый раз говорит о своем интересе к «летающим тарелкам». В 2024 году на митинге в Висконсине он призвал журналистов рассказать ему все, что им известно об НЛО, поскольку «восхищен» этой темой.

Отмечается, что интерес к неопознанным летающим объектам в США усилился после публикации The New York Times в 2017 году. Тогда издание сообщило, что Пентагон тайно проводил программу Advanced Aerospace Threat Identification с бюджетом в 22 миллиона долларов для изучения сообщений о наблюдении за НЛО.

С тех пор тема стала предметом обсуждения в Конгрессе, с участием высокопоставленных чиновников, в том числе с экс-агентом разведки Дэвидом Грашем. По его словам, у американских властей якобы имеются фрагменты разбившихся «аппаратов внеземного происхождения».

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В июне 2025 года директор Офиса по разрешению аномалий в различных сферах (AARO) при Пентагоне Джон Кослоски заявил, что ведомство увеличило штат сотрудников, чтобы ускорить публикацию «необработанных данных». По словам Кослоски, работа AARO ведется при «полной поддержке администрации».