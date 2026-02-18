Случайная находка в коровнике спровоцировала золотую лихорадку

В поселении к востоку от южноафриканского города Йоханнесбург началась «золотая лихорадка» после сообщений о том, что местный житель обнаружил частицы золота в коровнике, передает Би-би-си.

Речь идет о бедном районе бывшего золотодобывающего города Спрингс. По словам местного жителя, он нашел несколько самородков, копая землю на огороженной площадке, где раньше держали скот.

После этого десятки людей устремились к бывшему коровнику, вооружившись кирками и лопатами. Они просеивают землю в надежде разбогатеть. Как отметили журналисты, сцены напоминают эпоху золотой лихорадки, которая более века назад способствовала превращению региона в финансовый центр страны.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

Спрингс когда-то был процветающим золотодобывающим городом, однако несколько лет назад шахты закрыли из-за чрезмерной глубины стволов, что сделало добычу экономически невыгодной. Сегодня город окружен поселениями, многие жители которых — мигранты из соседних стран.

Министерство минеральных ресурсов ЮАР осудило происходящее в поселении Гугулету, назвав добычу незаконной и предупредив о вреде для окружающей среды. В ведомстве заявили, что «нерегулируемые раскопки могут привести к нестабильности грунта, подвергая близлежащие сообщества, особенно детей, значительному риску травм или гибели».

Некоторые из старателей сообщили Би-би-си, что действительно находили золото и продавали его на черном рынке. Для отделения металла от руды используются опасные химикаты — ртуть и цианид натрия.

«Бухарестский вампир» Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь Криминал 9 минут чтения

«Мы знаем, что это незаконно. Мы хотим, чтобы правительство выдало нам лицензии на добычу, чтобы мы могли работать и платить налоги», — рассказал журналистам один из мужчин, попросивший не называть его имени. Он пояснил, что воспитывает двоих детей и нуждается в деньгах, чтобы оплачивать их обучение и обеспечивать семью.

Другой старатель заявил: «Это единственный способ заработка, который мы знаем. Он спас многих из нас от ареста за серьезные и насильственные преступления». Минимальная месячная зарплата в ЮАР составляет 368 долларов (около 28 тысяч рублей), в то время как всего грамм золота стоит 100 долларов (7,7 тысяч рублей).

Во время визита журналисты увидели, что некоторые участки земли стали неустойчивыми. После окончания школьного дня к месту раскопок начали приходить дети — они переодевались из школьной формы и помогали родителям искать золото. Многие из занятых на раскопках сообщили, что приехали из соседнего Лесото.

Незаконная добыча полезных ископаемых — распространенное явление в ЮАР, и за последние годы в опасных условиях погибли многие люди. На прошлой неделе президент страны Сирил Рамафоса заявил о намерении направить армию для помощи полиции в борьбе с преступными группировками и нелегальной добычей.

Месть шахидок В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали Общество 21 минута чтения

Власти обвиняют так называемых «зама зама» — обычно вооруженных нелегальных иностранных старателей — в связях с организованными преступными синдикатами. При этом официальных данных о том, что подобные структуры действуют в Спрингсе, нет.