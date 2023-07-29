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НЛО в Конгрессе

Что бывший американский разведчик рассказал о секретной работе Пентагона с инопланетянами

29.07.2023

26 июля в США прошлооткрытое слушание, посвященное НЛО. Главным спикером стал бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш, который заявил, что власти страны вот уже многие десятилетия тайно изучают разбившиеся инопланетные корабли. «Холод» разбирается, что известно о существовании пришельцев, и не скрывают ли их от общественности американские военные.

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Почему Конгресс решил расследовать теории заговора?

В июне 2023 года бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш с разницей в один день дал сразу два интервью об НЛО, где сделал несколько громких заявлений. 

Граш заявил, что инопланетяне существуют и Пентагону о них давно известно: первый инопланетный корабль якобы обнаружили в Италии в 1933 году и его скрывал Бенито Муссолини. По его словам, правительства разных государств борются за возможность первыми найти потерпевшие крушение аппараты и завладеть их технологиями, а сам он, хоть и не видел корабли своими глазами, знаком с сотрудниками спецслужб и военными, которые участвовали в их поисках и захвате. От них он якобы узнал, что некоторые объекты удалось обнаружить в исправном состоянии. А один из таких кораблей размером с целое футбольное поле, как утверждает Граш, хранится сейчас у частного лица. 

Публикациями с участием Граша заинтересовались двое конгрессменов от республиканской партии — Анну Паулину Луну и Тима Буршетта. Буршетт и ранее заявлял, что правительство скрывает информацию об инопланетянах, а также выступал автором необычного законопроекта, который разрешает американцам есть погибших в результате ДТП диких животных, не ставя в известность окружного инспектора по охране дикой природы. Его коллега Луна выступает за запрет абортов, требует прекратить военную помощь Украине и поддерживает Дональда Трампа. Сенаторы совместно организовали официальное слушание Конгресса на тему НЛО.

Кто такой Дэвид Граш?

О Дэвиде Граше известно немного. Ему 36 лет, 14 из которых он провел на военной службе в разведке ВВС, воевал в Афганистане, а затем работал старшим техническим советником Национального агентства геопространственной разведки по анализу неопознанных аномальных явлений с допуском к секретной информации. С конца 2021 по июль 2022 года он был соруководителем этого агентства и представлял его в рабочей группе при Министерстве обороны. Работая в этой группе, он, по его словам, и узнал о сокрытии Пентагоном доказательств существования внеземной жизни. 

После 2021 года он подал несколько жалоб на свое начальство в Национальном агентстве геопространственной разведки. В них Граш утверждал, что на него оказывали давление из-за попыток начать обмен секретной информацией об НЛО со Специальным комитетом Сената США по разведке. Граш видимо, полагал, что в распоряжении представительства разведки в Сенате есть сведения об инопланетных кораблях. Начав обмен информацией, военный надеялся получить к ним доступ, однако, по его же словам, получил жесткий отказ. 

Также Граш участвовал в разработке Закона о государственной обороне от 2023 года, в котором упоминается госзащита лиц, сообщающих об НЛО. Документ предлагает отказаться от практики, когда людей, которые видели НЛО, заставляют подписывать соглашения о неразглашении.

Инопланетяне правда прилетели?

В июле Граша вызвали повторить свои показания на специальных слушаниях в Конгрессе. Однако под присягой он высказывался намного осторожнее. Граш не сказал ни о корабле размером с футбольное поле, ни о компаниях, которые используют неземные технологии. Но подтвердил, что знает о случаях, когда американцы находили потерпевшие крушение корабли инопланетян. По его словам, иногда на местах аварий военные находили останки «с нечеловеческой биологией». 

Дэвид Граш дает присягу, чтобы рассказать про НЛО
Дэвид Граш принимает присягу во время слушаний в Конгрессе 26 июля 2023 года. Фото: Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix

Граш заявил, что пытался найти больше информации о подобных случаях, но столкнулся с активным противодействием. Более того, он слышал о людях, которым американские власти «нанесли вред», пытаясь помешать распространению информации об инопланетянах. О давлении заявил и организатор слушаний Тим Буршетт. По его словам, он и его коллега Луна столкнулись с «серьезными препятствиями» во время подготовки к слушаниям: «Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной». Буршетт также обвинил американских военных в попытке скрыть полученные образцы инопланетных технологий. 

Помимо Граша, на заседании также выступили бывшие военные пилоты Райан Грейвс и Дэвид Фрейвор, которые ранее уже рассказывали о своих контактах с НЛО. По словам Грейвса, он и другие пилоты не раз видели маневренные летающие объекты в районе Атлантического океана в 2015–2017 годах. НЛО появлялись в поле зрения пилотов так часто, что военные успели к ним привыкнуть. 

Другой свидетель — Дэвид Фрейвор — описал корабль похожий на «12-метровое драже тик-так». Он рассказал, что необычный объект сначала опустился к океану, из-за чего под ним вспенилась вода, а затем, поднявшись на высоту в 2,5 километра, улетел на сверхзвуковой скорости. 

В Пентагоне отрицают информацию о каких-либо исследованиях или правительственных программах связанных с изучением и воспроизводством внеземных технологий. Пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф добавила, что в AARO (подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО) существует особая процедура, в рамках которой люди, ставшие свидетелями такого рода феноменов, могут поделиться информацией. Сейчас подразделение продолжает сбор и изучение данных, отчет по которым будет представлен правительству США летом 2024 года. 

В результате слушаний никто так и не представил доказательств реального существования инопланетян. А все утверждения об исследованиях космических кораблей пришельцев прозвучали либо на основе секретных данных, либо со ссылкой на других чиновников, чьи имена также остались не раскрыты. 

НЛО и США

Пентагону нередко приходится отвечать на обвинения в сокрытии информации об НЛО и существовании пришельцев. Например, в 2020 году Комитет по разведке Сената США поручил директору национальной разведки и министру обороны подготовить доклад об НЛО. Тогда чиновники не исключили, что зафиксированные случаи НЛО могут быть связаны с появлением пришельцев, но никаких доказательств представлено не было. 

По мнению политического обозревателя VOX Эндрю Прокопа, новую волну внимания к НЛО привлекла публикация газеты The New York Times 2017 года. В материале рассказывалось о программе Пентагона по изучению НЛО, на которую ведомство ежегодно тратило более 20 миллионов долларов. Прокоп считает, что «статья подтолкнула федеральное правительство к более серьезному расследованию необъяснимых наблюдений под предлогом того, что это могут быть не инопланетяне, а, возможно, секретная технология иностранного противника, которую США должны понять». В итоге сразу несколько сенаторов стали требовать он Минобороны отчеты, раскрывающие сведения об НЛО. Так в Пентагоне и появилось подразделение, изучающее НЛО.

Американские военные и раньше говорили об НЛО. Например, основатель «Проекта раскрытие» Стивен Грир и военный Клиффорд Стоун еще в начале 2000-х созывали целые пресс-конференции, на которых рассказывали о существовании внеземной жизни. А Стоун даже заявлял, что лично каталогизировал 57 видов пришельцев, среди которых были и гуманоиды. 

Реакция в соцсетях

Заявления Граша разошлись по социальным сетям и разделили пользователей на два лагеря. Одни считают прошедшее в Конгрессе слушание — историческое событие, которое доказывает существование внеземных цивилизаций. Другие же, напротив, пытаются обратить внимание на то, что никаких доказательств представлено не было. 

Ну а в русскоязычных соцсетях большинство пользователей отнеслись к новости не очень серьезно.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix
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