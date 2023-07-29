26 июля в США прошлооткрытое слушание, посвященное НЛО. Главным спикером стал бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш, который заявил, что власти страны вот уже многие десятилетия тайно изучают разбившиеся инопланетные корабли. «Холод» разбирается, что известно о существовании пришельцев, и не скрывают ли их от общественности американские военные.

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Почему Конгресс решил расследовать теории заговора?

В июне 2023 года бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Граш с разницей в один день дал сразу два интервью об НЛО, где сделал несколько громких заявлений.

Граш заявил, что инопланетяне существуют и Пентагону о них давно известно: первый инопланетный корабль якобы обнаружили в Италии в 1933 году и его скрывал Бенито Муссолини. По его словам, правительства разных государств борются за возможность первыми найти потерпевшие крушение аппараты и завладеть их технологиями, а сам он, хоть и не видел корабли своими глазами, знаком с сотрудниками спецслужб и военными, которые участвовали в их поисках и захвате. От них он якобы узнал, что некоторые объекты удалось обнаружить в исправном состоянии. А один из таких кораблей размером с целое футбольное поле, как утверждает Граш, хранится сейчас у частного лица.

Публикациями с участием Граша заинтересовались двое конгрессменов от республиканской партии — Анну Паулину Луну и Тима Буршетта. Буршетт и ранее заявлял, что правительство скрывает информацию об инопланетянах, а также выступал автором необычного законопроекта, который разрешает американцам есть погибших в результате ДТП диких животных, не ставя в известность окружного инспектора по охране дикой природы. Его коллега Луна выступает за запрет абортов, требует прекратить военную помощь Украине и поддерживает Дональда Трампа. Сенаторы совместно организовали официальное слушание Конгресса на тему НЛО.

Кто такой Дэвид Граш?

О Дэвиде Граше известно немного. Ему 36 лет, 14 из которых он провел на военной службе в разведке ВВС, воевал в Афганистане, а затем работал старшим техническим советником Национального агентства геопространственной разведки по анализу неопознанных аномальных явлений с допуском к секретной информации. С конца 2021 по июль 2022 года он был соруководителем этого агентства и представлял его в рабочей группе при Министерстве обороны. Работая в этой группе, он, по его словам, и узнал о сокрытии Пентагоном доказательств существования внеземной жизни.

После 2021 года он подал несколько жалоб на свое начальство в Национальном агентстве геопространственной разведки. В них Граш утверждал, что на него оказывали давление из-за попыток начать обмен секретной информацией об НЛО со Специальным комитетом Сената США по разведке. Граш видимо, полагал, что в распоряжении представительства разведки в Сенате есть сведения об инопланетных кораблях. Начав обмен информацией, военный надеялся получить к ним доступ, однако, по его же словам, получил жесткий отказ.

Также Граш участвовал в разработке Закона о государственной обороне от 2023 года, в котором упоминается госзащита лиц, сообщающих об НЛО. Документ предлагает отказаться от практики, когда людей, которые видели НЛО, заставляют подписывать соглашения о неразглашении.

Инопланетяне правда прилетели?

В июле Граша вызвали повторить свои показания на специальных слушаниях в Конгрессе. Однако под присягой он высказывался намного осторожнее. Граш не сказал ни о корабле размером с футбольное поле, ни о компаниях, которые используют неземные технологии. Но подтвердил, что знает о случаях, когда американцы находили потерпевшие крушение корабли инопланетян. По его словам, иногда на местах аварий военные находили останки «с нечеловеческой биологией».

Дэвид Граш принимает присягу во время слушаний в Конгрессе 26 июля 2023 года. Фото: Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix

Граш заявил, что пытался найти больше информации о подобных случаях, но столкнулся с активным противодействием. Более того, он слышал о людях, которым американские власти «нанесли вред», пытаясь помешать распространению информации об инопланетянах. О давлении заявил и организатор слушаний Тим Буршетт. По его словам, он и его коллега Луна столкнулись с «серьезными препятствиями» во время подготовки к слушаниям: «Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной». Буршетт также обвинил американских военных в попытке скрыть полученные образцы инопланетных технологий.

Помимо Граша, на заседании также выступили бывшие военные пилоты Райан Грейвс и Дэвид Фрейвор, которые ранее уже рассказывали о своих контактах с НЛО. По словам Грейвса, он и другие пилоты не раз видели маневренные летающие объекты в районе Атлантического океана в 2015–2017 годах. НЛО появлялись в поле зрения пилотов так часто, что военные успели к ним привыкнуть.

Другой свидетель — Дэвид Фрейвор — описал корабль похожий на «12-метровое драже тик-так». Он рассказал, что необычный объект сначала опустился к океану, из-за чего под ним вспенилась вода, а затем, поднявшись на высоту в 2,5 километра, улетел на сверхзвуковой скорости.

В Пентагоне отрицают информацию о каких-либо исследованиях или правительственных программах связанных с изучением и воспроизводством внеземных технологий. Пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф добавила, что в AARO (подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО) существует особая процедура, в рамках которой люди, ставшие свидетелями такого рода феноменов, могут поделиться информацией. Сейчас подразделение продолжает сбор и изучение данных, отчет по которым будет представлен правительству США летом 2024 года.

В результате слушаний никто так и не представил доказательств реального существования инопланетян. А все утверждения об исследованиях космических кораблей пришельцев прозвучали либо на основе секретных данных, либо со ссылкой на других чиновников, чьи имена также остались не раскрыты.

НЛО и США

Пентагону нередко приходится отвечать на обвинения в сокрытии информации об НЛО и существовании пришельцев. Например, в 2020 году Комитет по разведке Сената США поручил директору национальной разведки и министру обороны подготовить доклад об НЛО. Тогда чиновники не исключили, что зафиксированные случаи НЛО могут быть связаны с появлением пришельцев, но никаких доказательств представлено не было.

По мнению политического обозревателя VOX Эндрю Прокопа, новую волну внимания к НЛО привлекла публикация газеты The New York Times 2017 года. В материале рассказывалось о программе Пентагона по изучению НЛО, на которую ведомство ежегодно тратило более 20 миллионов долларов. Прокоп считает, что «статья подтолкнула федеральное правительство к более серьезному расследованию необъяснимых наблюдений под предлогом того, что это могут быть не инопланетяне, а, возможно, секретная технология иностранного противника, которую США должны понять». В итоге сразу несколько сенаторов стали требовать он Минобороны отчеты, раскрывающие сведения об НЛО. Так в Пентагоне и появилось подразделение, изучающее НЛО.

Американские военные и раньше говорили об НЛО. Например, основатель «Проекта раскрытие» Стивен Грир и военный Клиффорд Стоун еще в начале 2000-х созывали целые пресс-конференции, на которых рассказывали о существовании внеземной жизни. А Стоун даже заявлял, что лично каталогизировал 57 видов пришельцев, среди которых были и гуманоиды.

Реакция в соцсетях

Заявления Граша разошлись по социальным сетям и разделили пользователей на два лагеря. Одни считают прошедшее в Конгрессе слушание — историческое событие, которое доказывает существование внеземных цивилизаций. Другие же, напротив, пытаются обратить внимание на то, что никаких доказательств представлено не было.

Ну а в русскоязычных соцсетях большинство пользователей отнеслись к новости не очень серьезно.

там американский разведчик в Конгрессе США под присягой сказал, что они извлекали «нечеловеческие биологические материалы» из разбившихся НЛО pic.twitter.com/NrXdueMAAc — ✨саша семенова ✨ (@blokalike) July 27, 2023