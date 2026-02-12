EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о травмах сына Кадырова после аварии

2 минуты чтения 16:24 | Обновлено: 16:36

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам после аварии лишился селезенки, получил травму челюсти и повреждение зрительного нерва. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет «Новая газета Европа».

Журналисты утверждают, что врачи прописали Кадырову строгую диету сроком на полгода. Ему придется отказаться от мяса с высоким содержанием жиров, а также острой и соленой еды. Травма челюсти в данный момент исключает употребление любой твердой пищи.

Единственной серьезной травмой в материале названо повреждение зрительного нерва. Источник «Новой газеты Европа» утверждает, что на данный момент сохраняется вероятность того, что из-за нее Адам может ослепнуть на один глаз.

Вместе с Адамом Кадыровым в машине находились еще три человека, их травмы оказались серьезнее, сообщают журналисты. Так, Бислан Каимов, которого «Новая газета Европа» называет лучшим другом Адама, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Из-за нее он, вероятно, будет парализован на всю жизнь. Еще один спутник Кадырова Апти Ирасханов также был госпитализирован в Москву — у него были травмы головы и позвоночника. Подробности о его состоянии в материале не приводятся.

Ранее «Новая газета Европа» сообщала, что Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела, а остальные три пассажира машины не имели травм, которые могли бы угрожать жизни. Тогда журналисты отмечали, что их всех перевезли в Москву несмотря на то, что врачи не увидели для этого медицинских показаний. Позже «Агентство» сообщило об улучшении состояния Адама Кадырова.

Авария с участием Адама Кадырова состоялась 16 января, об этом сообщали чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и медиа «Кавказ. Реалии». В день аварии публиковались различные сведения о состоянии Кадырова — часть источников утверждала, что он находится без сознания, другая же заявляла, что его травмы не вызвали у врачей опасений за жизнь и здоровье Адама.

Вечером того же дня СМИ сообщили, что из Грозного в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого, предположительно, находился Адам.

10 февраля Рамзан Кадыров опубликовал видео с Адамом, которого назвал «воскресшим». Журналисты отмечают, что в этом ролике Адам выглядит заметно похудевшим — они связывают это с последствиями строгой диеты

Новость дополняется…

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть