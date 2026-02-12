СМИ рассказали о травмах сына Кадырова после аварии

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам после аварии лишился селезенки, получил травму челюсти и повреждение зрительного нерва. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет «Новая газета Европа».

Журналисты утверждают, что врачи прописали Кадырову строгую диету сроком на полгода. Ему придется отказаться от мяса с высоким содержанием жиров, а также острой и соленой еды. Травма челюсти в данный момент исключает употребление любой твердой пищи.

Единственной серьезной травмой в материале названо повреждение зрительного нерва. Источник «Новой газеты Европа» утверждает, что на данный момент сохраняется вероятность того, что из-за нее Адам может ослепнуть на один глаз.

Вместе с Адамом Кадыровым в машине находились еще три человека, их травмы оказались серьезнее, сообщают журналисты. Так, Бислан Каимов, которого «Новая газета Европа» называет лучшим другом Адама, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Из-за нее он, вероятно, будет парализован на всю жизнь. Еще один спутник Кадырова Апти Ирасханов также был госпитализирован в Москву — у него были травмы головы и позвоночника. Подробности о его состоянии в материале не приводятся.

Ранее «Новая газета Европа» сообщала, что Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела, а остальные три пассажира машины не имели травм, которые могли бы угрожать жизни. Тогда журналисты отмечали, что их всех перевезли в Москву несмотря на то, что врачи не увидели для этого медицинских показаний. Позже «Агентство» сообщило об улучшении состояния Адама Кадырова.

Авария с участием Адама Кадырова состоялась 16 января, об этом сообщали чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и медиа «Кавказ. Реалии». В день аварии публиковались различные сведения о состоянии Кадырова — часть источников утверждала, что он находится без сознания, другая же заявляла, что его травмы не вызвали у врачей опасений за жизнь и здоровье Адама.

Вечером того же дня СМИ сообщили, что из Грозного в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого, предположительно, находился Адам.

10 февраля Рамзан Кадыров опубликовал видео с Адамом, которого назвал «воскресшим». Журналисты отмечают, что в этом ролике Адам выглядит заметно похудевшим — они связывают это с последствиями строгой диеты

Новость дополняется…