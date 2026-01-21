Стало известно о состоянии сына Кадырова после аварии

Состояние сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама улучшилось, он начал идти на поправку. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина и к властям Чечни.

Журналисты отмечают, что получили подтверждение нахождения Адама Кадырова в попавшем в аварию кортеже. Его травмы, вероятно, оказались незначительными — источник рассказал, что сын главы республики «пострадал нестрашно».

Авария с участием Адама Кадырова состоялась 16 января, об этом сообщали чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и медиа «Кавказ. Реалии». В день аварии публиковались различные сведения о состоянии Кадырова — часть источников утверждала, что он находится без сознания, другая же заявляла, что его травмы не вызвали у врачей опасений за жизнь и здоровье Адама.

Вечером того же дня СМИ сообщили, что из Грозного в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого, предположительно, находился Адам.

Позже «Новая газета Европа» со ссылкой на очевидцев происшествия и людей, знакомых с врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Умара Ханбиева, выпустила собственный материал, в котором подробно разобрала известные подробности аварии и госпитализации Адама.

По данным журналистов, в аварии больше других пострадала головная машина кортежа, в которой и находился Кадыров. Ее водитель Апти Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела. Адам и два других пассажира получили травмы, не представляющие непосредственной угрозы жизни — ушибы, порезы лиц и рук, сотрясения мозга, а также перенесли незначительную потерю крови.

Однако власти Чечни приняли решение об их перевезоке в Москву самолетом, который обычно используется для экстренной транспортации больных в тяжелом состоянии. Сообщается также о гибели человека, находившегося за рулем автомобиля, в который врезался кортеж Кадырова. «Новая газета Европа» не указала, какая именно из входивших в него машин столкнулась с автомобилем погибшего.