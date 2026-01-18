EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова

2 минуты чтения 19:55 | Обновлено: 20:08

«Новая газета Европа» опубликовала подробности о состоянии сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который попал в аварию вечером 16 января. Для этого журналисты пообщались с очевидцами происшествия и людьми, знакомыми с врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Умара Ханбиева.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

По данным журналистов, авария случилась по вине водителя головной машины кортежа, который проигнорировал красный сигнал светофора и ограничения скорости. Эта машина пострадала больше других в кортеже, именно в ней и находился Адам Кадыров.

Начальник охраны Кадырова Апти Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела. Сам Адам, как и два других пассажира этой машины, получили травмы, не представляющие непосредственной угрозы жизни — ушибы, порезы лиц и рук, сотрясения мозга, а также перенесли незначительную потерю крови.

Однако некритичный характер их травм все равно стал причиной экстренной транспортировки всех четырех пострадавших в Москву спецбортом республиканского МЧС, пишут журналисты. Врачи чеченской больницы считают, что необходимости в применении самолета, который используют для перевозки находящихся в тяжелом состоянии пациентов, в случае Кадырова и его спутников не было.

Один из врачей рассказал, что Кадыров и его охранники «больше пострадали от подушек безопасности в своих дорогих иномарках», чем от столкновения. Также в автомобиль, в котором находились «простые люди», врезался один из автомобилей кортежа Кадырова. Журналисты «Новой газеты Европа» уточняют, что ее водитель погиб. При этом в материале нет однозначного указания на то, что в эту машину врезался именно автомобиль, в котором находился Кадыров.

Другие машины кортежа также пострадали в результате аварии из-за того, что не успели затормозить и врезались друг в друга. О состоянии находившихся в них людей в материале не сообщается.

Ранее издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник утверждало, что Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии. Позже другой источник заявил, что его травмы не вызывают опасений у врачей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве