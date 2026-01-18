СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова

«Новая газета Европа» опубликовала подробности о состоянии сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который попал в аварию вечером 16 января. Для этого журналисты пообщались с очевидцами происшествия и людьми, знакомыми с врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Умара Ханбиева.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

По данным журналистов, авария случилась по вине водителя головной машины кортежа, который проигнорировал красный сигнал светофора и ограничения скорости. Эта машина пострадала больше других в кортеже, именно в ней и находился Адам Кадыров.

Начальник охраны Кадырова Апти Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела. Сам Адам, как и два других пассажира этой машины, получили травмы, не представляющие непосредственной угрозы жизни — ушибы, порезы лиц и рук, сотрясения мозга, а также перенесли незначительную потерю крови.

Однако некритичный характер их травм все равно стал причиной экстренной транспортировки всех четырех пострадавших в Москву спецбортом республиканского МЧС, пишут журналисты. Врачи чеченской больницы считают, что необходимости в применении самолета, который используют для перевозки находящихся в тяжелом состоянии пациентов, в случае Кадырова и его спутников не было.

Один из врачей рассказал, что Кадыров и его охранники «больше пострадали от подушек безопасности в своих дорогих иномарках», чем от столкновения. Также в автомобиль, в котором находились «простые люди», врезался один из автомобилей кортежа Кадырова. Журналисты «Новой газеты Европа» уточняют, что ее водитель погиб. При этом в материале нет однозначного указания на то, что в эту машину врезался именно автомобиль, в котором находился Кадыров.

Другие машины кортежа также пострадали в результате аварии из-за того, что не успели затормозить и врезались друг в друга. О состоянии находившихся в них людей в материале не сообщается.

Ранее издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник утверждало, что Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии. Позже другой источник заявил, что его травмы не вызывают опасений у врачей.