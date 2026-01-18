СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова

«Новая газета Европа» опубликовала подробности о состоянии сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который попал в аварию вечером 16 января. Для этого журналисты пообщались с очевидцами происшествия и людьми, знакомыми с врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Умара Ханбиева.
По данным журналистов, авария случилась по вине водителя головной машины кортежа, который проигнорировал красный сигнал светофора и ограничения скорости. Эта машина пострадала больше других в кортеже, именно в ней и находился Адам Кадыров.
Начальник охраны Кадырова Апти Ирасханов получил перелом позвонка шейного отдела. Сам Адам, как и два других пассажира этой машины, получили травмы, не представляющие непосредственной угрозы жизни — ушибы, порезы лиц и рук, сотрясения мозга, а также перенесли незначительную потерю крови.
Однако некритичный характер их травм все равно стал причиной экстренной транспортировки всех четырех пострадавших в Москву спецбортом республиканского МЧС, пишут журналисты. Врачи чеченской больницы считают, что необходимости в применении самолета, который используют для перевозки находящихся в тяжелом состоянии пациентов, в случае Кадырова и его спутников не было.
Один из врачей рассказал, что Кадыров и его охранники «больше пострадали от подушек безопасности в своих дорогих иномарках», чем от столкновения. Также в автомобиль, в котором находились «простые люди», врезался один из автомобилей кортежа Кадырова. Журналисты «Новой газеты Европа» уточняют, что ее водитель погиб. При этом в материале нет однозначного указания на то, что в эту машину врезался именно автомобиль, в котором находился Кадыров.
Другие машины кортежа также пострадали в результате аварии из-за того, что не успели затормозить и врезались друг в друга. О состоянии находившихся в них людей в материале не сообщается.
Ранее издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник утверждало, что Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии. Позже другой источник заявил, что его травмы не вызывают опасений у врачей.