СМИ: первый в мире ИИ-министр может лишиться «лица»

Актриса Анила Биша подала в суд на правительство Албании за использование ее внешности и голоса для создания первого в мире ИИ-министра Диэллы, сообщило издание Politico.

Биша заявила, что правительство продолжило использовать ее образ после завершения действия контракта, срок которого истек 31 декабря 2025 года. Более того, договоренность распространялась только на сайт албанских госуслуг.

В связи с этим актриса потребовала вынести судебный запрет на использование ее внешности для Диэллы. Журналисты отметили, что в иске, помимо правительства и премьер-министра Албании Эди Рама, в качестве ответчиков указаны также создавшее ИИ-министра Национальное агентство информационного общества (AKSHI) и участвовавшая в проекте частная компания.

В конце января стало известно, что руководство AKSHI обвинили в коррупции. Специальная антикоррупционная прокуратура в декабре 2025 года отправила под домашний арест директора агентства и его заместителя. Обоих подозревают в создании преступной группы, получении взяток, недобросовестном проведении тендеров, а также отмывании полученных средств.

Диэлла (в переводе с албанского — «Солнце») заняла пост в албанском кабмине в сентябре 2025 года, став первым в мире членом правительства, созданным искусственным интеллектом. Она должна автоматизировать работу министерств и контролировать выполнение тендеров, чтобы устранить человеческий фактор и минимизировать коррупционные риски.

До назначения министром Диэлла существовала как виртуальный помощник на портале государственных услуг, где помогала гражданам и бизнесу получать документы. В интерфейсе она изображена как женщина в традиционном албанском костюме.