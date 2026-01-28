В Албании создателей первого в мире ИИ-министра Диэллы, которая должна была бороться с коррупцией, обвинили в сговоре при проведении государственных тендеров. Об этом сообщило издание The New York Times.

Под домашний арест в декабре 2025 года отправили главу создавшего Диэллу Национального информационного агентства, а также его заместителя. При этом официальных обвинений обоим до сих пор не предъявили.

В заявлении прокуратуры Албании говорится, что фигурантов дела подозревают в создании организованной преступной группы, получении взяток, недобросовестном проведении тендеров, а также отмывании полученных средств. Имена подозреваемых и название организации, в которой они работали, не раскрывается.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

Уголовное дело поставило эксперимент правительства Албании с ИИ-министром под угрозу, отметили журналисты. Эксперт по праву и Западным Балканам в Королевском колледже Лондона Энди Хокшай сказал The New York Times, что дилемма заключается в том, могли ли создатели Диэллы изначально настроить алгоритмы так, чтобы ИИ-министр пропускала сомнительные договоры или предоставляла правительству недостоверные данные.

В декабре 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, в котором участвовал Владимир Путин, рассказал о «проворовавшемся» ИИ-министре «в одной из стран Евросоюза». Эта новость оказалась вымышленной — ее опубликовал сатирический хорватский сайт Newsbar. Более того, Албания не входит в состав ЕС.

Диэлла (в переводе с албанского — «Солнце») заняла пост в албанском кабмине в сентябре 2025 года, став первым в мире членом правительства, созданным искусственным интеллектом. Она должна автоматизировать работу министерств и контролировать выполнение тендеров, чтобы устранить человеческий фактор и минимизировать коррупционные риски.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

До назначения министром Диэлла существовала как виртуальный помощник на портале государственных услуг, где помогала гражданам и бизнесу получать документы. В интерфейсе она изображена как женщина в традиционном албанском костюме.