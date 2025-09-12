Искусственный интеллект впервые занял должность министра

Премьер-министр Албании Эди Рама назначил искусственный интеллект по имени Диэлла министром по вопросам государственных закупок, сообщает Politico. Об этом он сегодня объявил на съезде Социалистической партии в столице страны Тиране.

«Диэлла — первый член партии, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом», — заявил Рама. Он сказал, что решения по тендерам будут поэтапно переданы от министерств Диэлле. По словам чиновника, госзакупки станут «на 100% неподкупными», а движение средств, проходящих через эту систему будет «абсолютно прозрачным».

Граждане Албании уже знакомы с искусственным интеллектом Диэлла, отмечает Politico. Эта система установлена на платформе государственных услуг e-Albania. Она изображена в виде женщины в традиционном албанском наряде. Ее название на албанском языке означает «Солнце».

В мае 2025 года Рама возглавил албанское правительство в четвертый раз и заявил, что Албания войдет в Евросоюз в течение пяти лет. При этом ЕС регулярно отмечает высокий уровень коррупции в стране, особенно в сфере госуправления и госзакупок.

По данным Politico, летом Рама заявил, что однажды в Албании может появиться цифровой министр или даже премьер-министр с искусственным интеллектом. Однако тогда он не предупредил, что возьмет ИИ в свое правительство уже этой осенью.

Албания имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако вместе с Северной Македонией эта страна не может начать переговоры из-за вето, которое наложила Болгария.