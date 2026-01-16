СМИ сообщили о начале блокировки Telegram

Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Об этом рассказал неназванный источник телеканала «Москва 24» на телеком-рынке. Этим он объяснил жалобы россиян на то, что в январе мессенджер стал медленно загружать видео.

«Да, это новые ограничения со стороны Роскомнадзора», — цитирует собеседника телеканал.

При этом ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов в беседе с ТАСС заявил, что в России не собираются полностью блокировать мессенджер.

«Я считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией, поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — сказал Свинцов.

Ранее «Верстка» писала, что российские власти пока отказались от идеи полностью заблокировать Telegram после того, как чиновники не перешли в государственный мессенджер Мах и продолжили пользоваться другими приложениями, в том числе Telegram. Причем его важность для них выросла после блокировки WhatsApp.

Источники издания тогда заявили, что решение о блокировке Telegram может быть принято только после «настоятельной просьбы силовиков», которая вряд ли поступит властям, поскольку силовики сами пользуются мессенджером.

Кроме того, в октябре прошлого года власти Роскомнадзор сообщил о начале блокировок WhatsApp и Telegram в южных регионах России. Тогда это объяснили «противодействием преступникам». Власти пояснили, что мошенники и вербовщики россиян для совершения диверсий чаще всего используют эти мессенджеры. При этом эксперты из проекта «На связи» предположили, что эти ограничения могут вскоре распространиться на всю территорию России, а блокировки на юге страны могут быть тестированием полноценного запрета.