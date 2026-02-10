EN
Интернет и мемы

СМИ рассказали о способе замедления Telegram в Петербурге

2 минуты чтения 15:51 | Обновлено: 16:12

Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера Telegram в Санкт-Петербурге с помощью программного комплекса, на который не могут повлиять провайдеры. Об этом со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщает издание «Ротонда».

По его словам, работы по замедлению Telegram начались еще утром, 10 февраля. Ограничения, как сообщается, коснулись только отправки медиафайлов. Из-за этого у пользователей теперь долго грузятся голосовые сообщения, изображения и видео, пояснил собеседник издания.

Информацию о замедлении подтверждали и городские власти. «Ротонда» обратила внимание, что Комитет по имущественным отношениям Санкт-Петербурга предупредил в своем телеграм-канале о планах Роскомнадзора «начать ограничивать работу Telegram». Однако, как отмечается, впоследствие текст сообщения изменили. Теперь в публикации предлагают перейти в канал Комитета в МАХ «в связи с ухудшением работы Telegram».

Ранее Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в мессенджере Telegram. До этого пользователи массово жаловались на сбои, официально никак не подтверждали, что они связаны с какими-либо ограничениями.

В ведомстве напомнили, что еще в августе 2025 года Роскомнадзор публично объявил о системе постепенных ограничений для интернет-сервисов, которые игнорируют требования российского права. «К сожалению, некоторые мессенджеры, включая Telegram, до сих пор не устранили нарушения», — заявили в Роскомнадзоре.

Там утверждают, что Telegram продолжает игнорировать российские законы. Речь идет о том, что в мессенджере не защищены персональные данные пользователей, кроме того, отсутствуют меры по борьбе с мошенничеством и использованием сервиса для преступной или террористической деятельности, заявили в Роскомнадзоре.

Новость дополняется

