Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети

Молодые люди все чаще отказываются от социальных сетей и сокращают время в онлайне. Они делают выбор в пользу офлайн-общения и «аналоговых» занятий. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследования и свидетельства представителей поколений Z и миллениалов.

Так, 23-летний аккаунт-менеджер Мэтт Ричардс рассказал изданию, что в 2025 году удалил со смартфона все приложения социальных сетей. По его словам, ленты перестали приносить ему удовольствие из-за рекламы, однообразного ИИ-контента и постоянного навязывания чужого образа жизни. «Мне кажется, что социальные сети теперь больше похожи на платформу давления… тебе постоянно что-то продают, везде и всегда», — пояснил Ричардс.

Тенденцию подтверждают данные исследований. Согласно опросу Deloitte о потребительских трендах за 2025 год, в котором поучаствовали более четырех тысяч жителей Великобритании, почти четверть респондентов за последние 12 месяцев удалила хотя бы одно приложение социальной сети. А среди представителей поколения Z этот показатель достигает почти трети.

Анализ онлайн-привычек 250 тысяч взрослых из более чем 50 стран, проведенный Financial Times совместно с аналитической компанией GWI, показывает, что время, проводимое в соцсетях, снижается с 2022 года. К концу 2024 года люди в возрасте от 16 лет в среднем проводили в социальных сетях 2 часа 20 минут в день — это почти на 10% меньше, чем в 2022-м. Наиболее заметное снижение зафиксировано среди подростков и людей в возрасте около 20 лет.

Президент американского «Центра исследования поколений» Джейсон Дорси связывает происходящее с ростом «жесткости и поляризации» в онлайне, в том числе со стороны политиков и общественных лидеров. По его словам, часть молодежи полностью уходит из соцсетей, а более широкая группа сознательно ограничивает их использование, стремясь вернуть баланс и чувство безопасности.

Эксперты также отмечают, что высокую роль играет офлайн-активность. Молодые люди чаще выбирают личные встречи, профессиональный нетворкинг и мероприятия вроде быстрых свиданий, а также возвращаются к физическим носителям — виниловым пластинкам, газетам и кнопочным телефонам. Например, 36-летняя предпринимательница Лейси Стэйс в беседе с CNBC рассказала, что вместе с партнером начала собирать коллекцию винила, а соцсети старается использовать реже из-за их негативного влияния на психическое состояние.

Еще одна собеседница издания, 31-летняя SMM-менеджер Джулианна Сальгеро считает, что социальные сети утратили прежнюю привлекательность, когда в них массово пришли бренды и политики. «Чем больше ты видишь, что бренды, государственные чиновники и вообще все находятся в онлайне так же активно, как и обычный пользователь, тем сильнее хочется от этого отстраниться и переключиться», — говорит она.

По словам Ричардса, отказ от постоянного присутствия в онлайне постепенно становится социально одобряемым. «Мы определенно видим тренд: люди, которые офлайн и недоступны, приобретают определенную “крутость”… такому человеку не нужно подтверждение в виде лайков», — отметил он.

Ранее опытом «цифрового детокса» поделилась жительница Великобритании. Она отказалась от использования смартфона на месяц и в колонке для The Guardian рассказала, что из этого вышло.