Девушка отказалась от смартфона на месяц и рассказала о результатах

Жительница Великобритании Эмма Рассел отказалась от использования смартфона на месяц и написала колонку для The Guardian об этом опыте. В предисловии она отметила, что в обычной жизни Рассел ежедневно листает ленту инстаграма, читает новости, проверяет совпадения в приложении для знакомств, пользуется картами, чтобы построить удобный маршрут для работы, смотрит отправленные ее братом мемы, делает фото для соцсетей, оплачивает смартфоном покупки, слушает музыку в Spotify и голосовые сообщения в мессенджерах, а также покупает одежду онлайн.

Такой образ жизни привел к тому, что у Рассел стерлись личные границы. По словам девушки, с момента появления первых iPhone они стали неотъемлемой частью жизни и начали вызывать привыкание. Британка отметила, что обычно она всегда была на связи и разучилась концентрироваться.

В один момент Рассел заменила свой iPhone на Nokia, в котором можно только звонить, писать СМС-ки и играть в «Змейку». Она перешла на аудиоплеер на батарейках и пленочный фотоаппарат, стала покупать бумажные книги, пользоваться бумажным атласом A–Z по Лондону и расплачиваться физическими картами или наличными. Единственным исключением на использование экрана была ее работа, где Рассел пользовалась ноутбуком.

«Идеальный арийский младенец» Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой Мир 7 минут чтения

В первый день девушка поехала на работу по нарисованной от руки карте. Она не записала номер автобуса, и дорогу ей подсказывали случайные прохожие. Также она столкнулась с неудобством набора сообщений на Nokia, поскольку на кнопочных телефонах нужно несколько раз нажимать одну и ту же кнопку, чтобы выбрать нужную букву.

На третий день Рассел отправилась в парк с сестрой в обеденный перерыв, и когда та оставила ее в одиночестве на некоторое время, девушка захотела проверить соцсети и пообщаться с друзьями, но вместо этого она сосредоточилась на окружающей природе. «У меня возникли мысли, которые обычно не успевают всплыть на поверхность. Как же это стрессово», — пишет Рассел.

После работы она сходила на музыкальный концерт, где, не отвлекаясь, слушала музыкантов и не записывала ролики для соцсетей с их выступления. «Сзади меня слепил фонарик, и кто-то снимал целую композицию. Я клянусь, больше никогда не буду таким надоедливым человеком», — заключила Рассел.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор Общество 14 минут чтения

По ее словам, через неделю отказ от телефона стал раздражать ее друзей и арендодателя, которые не могли с ней связаться. Рассел пишет, что цифровой детокс заставил ее включить телевизор и питаться макаронами с томатами, поскольку приготовить что-то по рецепту ей не удалось — рецепты девушка тоже искала в телефоне.

Далее Рассел пришлось купить батарейки для плеера, и ее удивило разнообразие их размеров. Она отметила, что ей было приятно избавиться от необходимости выбирать из сотен миллионов композиций на Spotify и сосредоточиться на единственном записанном на плеере альбоме.

«Эта жизнь без технологий сделала меня любопытной», — пишет Рассел, вспоминая, как она зашла в паб, где официант рассказывал истории о свиданиях с людьми из приложения для знакомств. Через две недели эксперимента девушка столкнулась с проблемами с банком. Их она решила только к концу эксперимента, поскольку боялась 20-минутного звонка, во время которого ей пришлось называть оператору множество данных и переводить деньги за аренду, которую она впервые просрочила, не проверив все самостоятельно.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

Кроме того, Рассел поиграла в игру в слова со школьниками в поезде, а затем ей пришлось сориентироваться по карте на вокзале, чтобы выйти на правильную улицу. «Мои опасения в начале эксперимента по поводу того, что я могу заблудиться и не смогу общаться с друзьями, похоже, уменьшились. Я стала спокойнее и сосредоточеннее, когда нахожусь с людьми», — написала Рассел через три недели.

На 23-й день девушка позвонила маме, пока ехала к подруге, и за время их разговора заблудилась. Тогда Рассел пришлось попросить маму отследить ее местоположение на Google Maps и объяснить дорогу — этот момент Рассел назвала «нечестным».

В последний день Рассел написала, что ей жаль, что ее эксперимент подошел к концу, и что жизнь вне соцсетей, вероятно, отталкивает других, но она сделала девушку «счастливее и спокойнее». В ходе эксперимента она «избавилась от бесконечного пролистывания ленты, ожидания ответов на сообщения и необходимости постоянно общаться с людьми». Также у нее появилось необходимое для чтения терпение. Рассел стало проще искать одежду в секонд-хендах и знакомиться с людьми.