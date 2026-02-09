EN
Интернет и мемы

Эпштейн заказал на свой остров более тысячи литров серной кислоты

2 минуты чтения 19:50

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн заказывал на свой остров шесть 55-галлонных бочек (1249 литров) серной кислоты промышленного качества. Это следует из опубликованных Минюстом США файлов, обратило внимание издание Intenational Business Times.

Среди прочих документов журналисты обнаружили запрос на оплату 4,3 тысячи долларов за серную кислоту и ее доставку на свой остров в Карибском море к 6 декабря 2018 года.

В материале отмечается, что Эпштейн сделал такой заказ в тот день, когда Федеральное бюро расследований США (ФБР) заевло в отношении него дело о торговле детьми в целях сексуализированной эксплуатации. Это подтверждает, в частности, опубликованный Минюстом США фрагмент переписки сотрудников ФБР.

Пользователи соцсетей предположили, что Эпштейн заказал серную кислоту «для растворения тел детей». По мнению некоторых, объем серной кислоты указывает на то, что сотрудники Эпштейна «вывели “утилизацию” на совершенно новый уровень» и это «абсолютно чудовищно». Официальных подтверждений этому нет.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Другие же отметили, что серная кислота используется для разных целей, в частности, для опреснения морской воды и наполнения бассейнов. «Острова миллиардеров-педофилов тоже нуждаются в [пресной] воде», — отметил пользователь соцсети X. Еще один участник дискуссии допустил, что для уничтожения тел лучше подойдет фтористоводородная кислота.

Intenational Business Times отметило, что серную кислоту для растворения своих жертв использовал в 1940-х годах британский серийный убийца Джон Хейг, известный как «убийца с ванной кислоты». Он опускал тела в нефтяную бочку и заливал их химикатом. Для полного растворения требовалось два дня, при этом в результате образовывалась сильнопахнущая субстанция. Информации о том, что что-то подобное было найдено на острове Эпштейна, в открытых источниках не было.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019 году вновь арестован по обвинениям в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасилованиях, сексуализированной эксплуатации, незаконном лишении свободы, пытках и похищениях людей.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Дело получило широкий международный резонанс не только из-за характера обвинений, но и из-за круга знакомств Эпштейна. В материалах расследований и публикациях СМИ неоднократно упоминались его связи с влиятельными политиками, бизнесменами и публичными фигурами, в том числе с Дональдом Трампом. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

