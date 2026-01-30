СМИ: мужчина выдал себя за агента ФБР и потребовал освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне

В Нью-Йорке местный житель пришел в тюрьму и, представившись «агентом ФБР», потребовал освободить Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNBC.

Согласно судебным документам, 36-летний Марк Андерсон пришел в федеральную тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении заключенного. По словам источника CNBC, речь шла об освобождении Луиджи Манджоне.

Источник утверждает, что Андерсон переехал в Нью-Йорк из Миннесоты в поисках работы. Карьера у него не сложилась и тогда он устроился на работу в пиццерию, добавил собеседник телеканала.

Когда сотрудники следственного изолятора в Бруклине попросили предъявить документы, Андерсон показал водительское удостоверение штата Миннесота и заявил, что у него есть оружие. При обыске у мужчины нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.

Директора богатейшей компании застрелили в центре города Возможный убийца сразу же стал кумиром миллионов Интернет и мемы 16 минут чтения

Другой источник рассказал телеканалу, что Андерсен попросил сотрудников изолятора арестовать его, так как за ним «охотится мексиканский картель Jalisco New Generation (“Халиско — Новое поколение”)». По словам собеседника, не было никаких признаков того, что Манджоне мог знать о попытке его освобождения.

Андерсена задержали и поместили в следственный изолятор.

Ее затравили за роман с президентом Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

В декабре 2024 года в Нью-Йорке был убит гендиректор одной из крупнейших в США медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайан Томпсон. По подозрению в его убийстве задержали 26-летнего Луиджи Манджоне. Журналисты The New York Times, получившие доступ ко внутреннему полицейскому отчету о ходе дела Манджоне, рассказали, что подозреваемый считает себя «героем, который борется с коррупцией в индустрии медицинского страхования».

Предполагаемый убийца почти сразу стал кумиром миллионов пользователей соцсетей. Одни называли его «Робин Гудом наших дней» и «настоящим Джоном Уиком», а другие делали комплименты по поводу его внешности.

В настоящее время он содержится под стражей и ожидает суда по делу об убийстве Томпсона. Власти утверждали, что будут добиваться для него смертной казни.