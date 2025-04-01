Власти будут добиваться смертной казни для убийцы главы американской страховой компании

Генеральный прокурор США Памела Бонди дала распоряжение федеральным прокурорам добиваться назначения смертной казни для Луиджи Манджоне, ранее убившего главу крупнейшей в мире медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, об этом стало известно из пресс-релиза на сайте Минюста США.

Бонди назвала убийство актом «политического насилия» против «невиновного человека и отца двух маленьких детей». Необходимость смертной казни для Манджоне она обосновала необходимостью выполнения «программы президента Трампа по прекращению насильственных преступлений и возвращению Америке безопасности». Ранее многие американцы высказывали убийце поддержку в интернете.

Директора богатейшей компании застрелили в центре города Возможный убийца сразу же стал кумиром миллионов Интернет и мемы 16 минут чтения

Инцидент произошел утром 4 декабря 2024 года. Томпсон был убит у входа в отель New York Hilton Midtown на Манхэттене, в самом центре города. Подозреваемый был арестован через пять дней, за это время в соцсетях американцы успели выложить десятки роликов в его защиту. Всплеск поддержки подтвердили в своем отчете полицейские, они отметили, что также увечилось распространение лозунгов с призывами к насилию над другими лидерами крупных корпораций.

Люди критиковали Томпсона из-за политики его компании. Американские страховщики часто отказывают в оплате лечения даже тем, у кого есть полис. По данным Федерального резервного банка, около 40% американцев не имеют сбережений, чтобы покрыть медицинский счет даже в 400 долларов, соответствующий самым базовым процедурам. Но UnitedHealthcare подверглась критике за использование ИИ для отказов — обработка заявки по заранее заданным алгоритмам занимала секунду, а на рассмотрение апелляции могли уйти месяцы.

Я переехала в США, и мне не понравилось За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем Общество 8 минут чтения

После задержания Манджоне американцы собрали для него более 30 тысяч долларов за несколько дней, эти средства должны были отправиться на оплату юридической помощи. «Они сделали его мучеником за все проблемы, которые люди имели с их собственными страховыми компаниями. Но не надо забывать, что он убийца», — заявлял журналистам бывший сержант полиции Нью-Йорка Фелипе Родригес.