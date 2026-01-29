СМИ: Рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине

Американец Стив Отис выдвинул обвинения против рэпера Шона Комбса, известного под сценическим именем «Diddy». Мужчина обвиняет известного музыканта и продюсера в сексуализированном насилии и косвенном признании в убийстве Тупака Шакура, пишет New York Post.

В судебных документах, которые поступили в Верховный суд Манхэттена, говорится, что Отис работал в эскорт-агентстве. В 2012 году к его услугам обратился Комбс. Рэпер якобы накачал мужчину наркотиками, после чего подверг того анальному изнасилованию в номере отеля.

Отис вспоминает ту ночь, как «долгую ночь сексуализированных извращений». New York Post отмечает, что в иске также говорится, будто рэпер приказал Отису заниматься сексом с женщиной «в течение нескольких часов, унижая ее достоинство». Акт соития в том числе проходил без презерватива, а закончился эякуляцией внутрь девушки.

«Лучше никому не говори ни слова. Я с тобой, блять, не шучу. Если я смог убить Тупака, как думаешь, что, черт возьми, может случиться с тобой?» — вспоминает Отис слова, которые якобы произнес Комбс после всех издевательств.

В 2014 году Отис опубликовал комментарий в Instagram Diddy. Тот якобы сразу мобилизовал посредников для возобновления угроз. Так, владелец эскорт-службы, в которой работал Отис, предупредил его, что «мистер Звезда» заставляет людей «исчезать».

И только после того, как Комбс оказался за решеткой, Отис почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы выдвинуть против рэпера официальные обвинения.

В начале октября 2025 года Комбса приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по обвинениям, связанным с вовлечением людей в проституцию. В конце того же месяца рэпер получил одну из самых престижных тюремных должностей — он стал помощником священника.

Ранее предполагаемый киллер и член преступной группировки «Крипс» Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что заказчиком преступления Шон «Diddy» Комбс.