Осужденный за вовлечение в проституцию рэпер Diddy стал помощником священника

Рэпер и продюсер Шон «Дидди» Комбс получил должность помощника священника в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.

В начале октября Комбса приговорили к четырем годам двум месяцам лишения свободы по обвинениям, связанным с вовлечением людей в проституцию. А в конце того же месяца по просьбе адвокатов его перевели в тюрьму Форт-Дикс, где работает программа лечения от наркотической зависимости и более комфортные условия для встреч с семьей.

В Форт-Диксе рэпер получил одну из самых престижных тюремных должностей. Он стал помощником священника и теперь, по информации CBS, отвечает за религиозную библиотеку, уборку кабинета священнослужителя и ведение документации.

Работа считается привилегированной. Она предполагает отдельное помещение, а после служб помощникам нередко передают оставшуюся еду. Представитель Комбса сообщил журналистам, что рэпер занят в библиотеке часовни и описывает обстановку вокруг как «теплую и уважительную».

Параллельно Комбс зачислен в интенсивную программу лечения от наркозависимости. По информации CBS News, музыкант сейчас «полностью сосредоточен на реабилитации и стремится к позитивным переменам».

Именно наркотическую зависимость защита Комбса называла основной причиной поведения рэпера, приведшего к тяжелым последствиям. Сам он перед приговором заявил, что впервые за 25 лет остается трезвым и намерен продолжать работать над зависимостью и контролем гнева.

По данным Федерального бюро тюрем, Шон «Дидди» Комбс должен выйти на свободу в мае 2028 года. Однако успешное прохождение программы лечения от зависимости может сократить срок примерно на год. Ранее, еще до вынесения приговора, рэпер учил позитивному мышлению и азам бизнеса заключенных в федеральной тюрьме Бруклина. Его шестинедельный курс оказался очень востребованным.