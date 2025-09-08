СМИ: подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура назвал заказчиком Пи Дидди

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура (настоящее имя — Лесэйн Крукс) предполагаемый киллер и член преступной группировки «Крипс» Дуэйн Дэвис заявил, что заказчиком преступления был другой рэпер — Пи Дидди (Шон Комбс). Об этом сообщает USA Today со ссылкой на материалы следствия.

По данным журналистов, Дэвис во время одного из интервью с полицейскими рассказал, что Пи Дидди пообещал выплатить за убийство Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта один миллион долларов. Ранее сообщалось лишь о личных мотивах Дэвиса — рэпер якобы избил его племянника в сентябре 1996 года.

При этом, как отмечают журналисты, Пи Дидди никогда не предъявлялись официальные обвинения в связи с убийством Тупака Шакура, а сам он всегда отрицал причастность к инциденту, произошедшему в 1996 году. Представитель полиции Лас-Вегаса заявил журналистам, что Пи Дидди никогда не был подозреваемым по этому эпизоду.

Дуэйн Дэвис, как отмечает USA Today, не был непосредственным убийцей исполнителя — однако американские силовики считают его ответственным за убийство, поскольку он отдал приказ об этом одному из своих подчиненных. Мужчина не признавал своей вины публично, однако рассказывал, что находился в машине, из которой стреляли в Тупака Шакура. Он отказался назвать имя того, кто это сделал.

Журналисты утверждают, что данные о причастности Пи Дидди они получили из протоколов и стенограмм — из них следует, что в ходе серии интервью, проведенных в 2008-2009 годах, мужчина рассказал подробности об убийстве Шакура в обмен на снятие обвинения в убийстве. Из материалов записей гражданских разбирательств журналисты также сделали вывод о том, что Комбс мог хвастаться заказом убийства, а также заплатить за аренду автомобиля, из которого стреляли в исполнителя.