Трехсторонние переговоры России с Украиной и США завершились

В Абу-Даби 23 и 24 января прошли трехсторонние переговоры российской, украинской и американской делегаций по войне в Украине. Это первые переговоры в таком формате с начала войны. Оба дня они шли в закрытом режиме без присутствия прессы.

Об итогах переговоров пока не сообщалось, однако Источник ТАСС рассказал, что переговоры привели к некоторым результатам, но он не уточнил, каким именно.

Журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что следующий этап трехсторонних переговоров может пройти в Абу-Даби на следующей неделе. По его словам, украинские чиновники рассказали, что встречи были «позитивными» и «конструктивными». Источник ТАСС также заявил, что переговоры могут продолжиться «в ближайшие дни».

Кроме того, ТАСС сообщил, что делегации изучили «сразу несколько документов по миру» в Украине. О каких именно документах шла речь, агентство не уточнило. По его данным, переговоры проходили в «разных форматах» на английском и русском языках, а американская делегация продемонстрировала «достойную выдержку».

Около 15:30 по московскому времени корреспондент РИА «Новости» сообщил, что российская делегация завершила свое участие в переговорах и уехала в отель. Чуть позже агентство добавило, что американская делегация направилась в аэропорт.

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Генштаба Андрей Гнатов, представитель ГУР Вадим Скибицкий и другие.

США на переговорах представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник «Совета мира» Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков. Вместе с ним а Абу-Даби отправились представители российского Минобороны, имена которых спикер Кремля Дмитрий Песков называть отказался.

Перед переговорами в ОАЭ Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также прилетели в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Его помощник Юрий Ушаков рассказал, что эта встреча была посвящена вопросам безопасности и длилась около четырех часов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского до начала переговоров, главной темой переговоров должен был стать вопрос территорий. В то же время неназванный источник ТАСС рассказал, что на встрече стороны обсудят «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». Позже агентство сообщило со ссылкой на неназванный источник, что территориальный вопрос является самым сложным пунктом переговоров.

По данным Reuters, в первый день переговоров делегации были далеки от достижения компромисса, а представители России потребовали, чтобы Киев передал Москве полный контроль над Донбассом, включая те 20% территорий региона, которые остаются под контролем ВСУ. Как утверждали источники агентства, Зеленский отказывался отдавать России Донбасс без четких гарантий безопасности и уверенности в том, что после вывода украинских военных из региона российская армия остановит наступление.

Газета Financial Times, в свою очередь, сообщила, что на переговорах Киев и Вашингтон хотели предложить России новую сделку, по условиям которой Москва прекращает удары по энергетической инфраструктуре Украины, а та перестает атаковать нефтеперерабатывающие заводы и танкеры. При этом, по данным издания, и Россия, и Украина отнеслись к этой идее скептически.

Под конец первого дня переговоров Зеленский рассказал, что он постоянно находился на связи с украинской делегацией и перед ее поездкой в ОАЭ «определил рамки диалога».

«Нужно, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, — чтобы и в России похожее желание как-то все же родилось», — написал накануне украинский президент.

NBC News писал со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что американские власти посчитали первый день переговоров «продуктивным».

На фоне переговоров российская армия в ночь на 24 января нанесла масштабный удар по территории Украины, выпустив, по данным Зеленского, около 370 дронов и 21 ракету. Под удар попали Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

«В Харькове были повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На данный момент известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«Агентство» обратило внимание, что эта атака оказалась самой масштабной с начала года. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе около шести тысяч домов остались без отопления. Многие из них уже оставались без тепла после предыдущих обстрелов. Кроме того, сотни тысяч человек остались без света в Черниговской области из-за повреждения «важного энергообъекта». Ранее генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что ситуация с энергетикой в Украине приближается к гуманитарной катастрофе.