Зеленский назвал главную тему переговоров с США и Россией в ОАЭ

2 минуты чтения 11:53 | Обновлено: 12:28

Главной темой трехсторонних переговоров России, Украины и США, запланированных в Объединенных Арабских Эмиратах, станет территориальный вопрос. Об этом, как передает издание «Страна», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби уже 23 января. Он уточнил, что в состав российской делегации войдут представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Кроме того, там же в двустороннем формате встретятся спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча будет посвящена вопросам экономического сотрудничества.

Накануне Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером встретились с Путиным в Москве. По словам Ушакова,стороны обсудили планы США получить контроль над Гренландией, а также инициативу Трампа по созданию «Совета мира». 

Ушаков уточнил, что Путин принял приглашение главы Белого дома войти в эту организацию и выразил готовность заплатить за это требуемый миллиард долларов из из замороженных в США активов. Остальные средства из этого источника Россия считает возможным направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского вторжения в Украину.

