СМИ: Россия потребовала сдать весь Донбасс на переговорах в ОАЭ

Российская и украинская делегации встретились в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Переговоры о завершении войны в Украине проходят при посредничестве США, однако стороны до сих пор далеки от компромисса, сообщает Reuters.

Кремль, как пишет агентство, продолжает настаивать на полном контроле территории Донбасса. И это требование остается главным препятствием на переговорах. Reuters отмечает, ссылаясь на источник, близкий к правительству России, что Москва хочет получить оставшиеся 20% Донецкой области, которую до сих пор контролируют украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отказывается отдавать России земли Донбасса без четких гарантий безопасности и чувства уверенности, что после вывода ВСУ из Донецкой области российская армия действительно остановит наступление. В свою очередь Владимир Путин придерживается «формулы Анкориджа».

Издание объясняет, что Кремль настаивает на договоренностях, которые якобы были достигнуты между Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. Формула гласит: Россия получает контроль над всем Донбассом, после чего фронт «замораживается» по линии соприкосновения.

«Без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования в Украине не стоит», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Делегацию России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков. Также на встрече будут присутствовать неназванные представители руководства Минобороны и спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

С украинской стороны будут присутствовать глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.