EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия потребовала сдать весь Донбасс на переговорах в ОАЭ

2 минуты чтения 18:35 | Обновлено: 19:01

Российская и украинская делегации встретились в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Переговоры о завершении войны в Украине проходят при посредничестве США, однако стороны до сих пор далеки от компромисса, сообщает Reuters.

Кремль, как пишет агентство, продолжает настаивать на полном контроле территории Донбасса. И это требование остается главным препятствием на переговорах. Reuters отмечает, ссылаясь на источник, близкий к правительству России, что Москва хочет получить оставшиеся 20% Донецкой области, которую до сих пор контролируют украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отказывается отдавать России земли Донбасса без четких гарантий безопасности и чувства уверенности, что после вывода ВСУ из Донецкой области российская армия действительно остановит наступление. В свою очередь Владимир Путин придерживается «формулы Анкориджа». 

Издание объясняет, что Кремль настаивает на договоренностях, которые якобы были достигнуты между Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. Формула гласит: Россия получает контроль над всем Донбассом, после чего фронт «замораживается» по линии соприкосновения.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

«Без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования в Украине не стоит», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Делегацию России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков. Также на встрече будут присутствовать неназванные представители руководства Минобороны и спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Делегацию России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков. Также на встрече будут присутствовать неназванные представители руководства Минобороны и спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

С украинской стороны будут присутствовать глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке