Общество

«Близкой к катастрофе» назвали ситуацию с энергетикой в Украине

2 минуты чтения 09:16 | Обновлено: 09:18

Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре, заявил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. Об этом он рассказал в комментарии Reuters.

По словам Тимченко, с октября 2025 года Россия наносит удары по объектам энергетики, включая электростанции, газотранспортную и газодобывающую инфраструктуру. Эти атаки снижают объемы генерации и создают дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди имеют электроэнергию только 3−4 часа в сутки, а остальное время — 10−15 часов — без света. В некоторых домах нет тепла уже неделями», — подчеркнул Тимченко.

Наиболее серьезно пострадали Киев и центральные регионы страны. Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей, у которых есть такая возможность, временно покинуть город. После российской атаки в ночь на 24 января на левом берегу Днепра начались перебои с отоплением и водоснабжением. Жители города уже продолжительное время живут в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Ситуация усугубляется из-за морозов, добавил глава ДТЭК. Температура в Украине на протяжении двух недель держится на уровне от минус 15 до минус 20 градусов. Тимченко заявил, что любое возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, невозможно говорить о мире, продолжая удары по объектам, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Тимченко также сообщил, что в результате атак ДТЭК потеряла 60–70% своих генерирующих мощностей, а ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. По оценкам Всемирного банка, полное восстановление энергетического сектора Украины потребует 65–70 миллиардов долларов и, вероятно, будет означать создание новой энергосистемы, а не реконструкцию существующей.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что наносит удары по военной и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах вооруженных сил Украины.

