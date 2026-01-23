Кремль подвел итоги встречи Путина с представителями Трампа

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи Путина с представителями президента США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом.

Переговоры состоялись в ночь на 23 января и продолжались около четырех часов. Ушаков подтвердил, что Москва направит свою делегацию на трехсторонние переговоры с Украиной и США, которые начнутся 23 января в ОАЭ.

По словам Ушакова, переговоры будут посвящены вопросам безопасности. РБК со ссылкой на помощника Путина отмечает, что российскую делегацию на них возглавит начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, в нее также войдут представители Минобороны.

Одновременно в Абу-Даби состоятся двусторонние переговоры между Россией и США, представлять страны на них будут переговорщик Путина Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф соответственно. Делегации будут обсуждать экономическое сотрудничество.

Ушаков заявил, что Россия продолжит вести боевые действия в Украине, пока Москва не посчитает, что Киев согласен «решить территориальный вопрос». В официальном пресс-релизе по итогам переговоров не упоминаются какие-либо новые условия для прекращения боевых действий в российско-украинского конфликте.

В Москве стороны обсудили планы США получить контроль над Гренландией и инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира». Кремль подтвердил, что готов направить для участия в работе этой организации миллиард долларов из замороженных в США активов. Остальные средства из этого источника Россия считает возможным направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского вторжения в Украину.

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США первым анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В делегацию Киева на них войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Кирилл Буданов. Украина ожидает, что переговоры будут длиться два дня.