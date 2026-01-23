СМИ раскрыли детали нового предложения России со стороны США и Украины

Украина и США на предстоящих переговорах с российской делегацией в ОАЭ хотят предложить Москве новую сделку. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники пишет Financial Times (FT).

В обмен на прекращение ударов России по энергетической инфраструктуре Украины Киев может взять на себя обязательство не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры. Но эту идею, как отмечает FT, обе воющие стороны воспринимают скептически.

Украина относится к ней настороженно, а обсуждение такого соглашения с Москвой пока не привело к каким-либо значимым результатам. В пресс-релизе Кремля по итогам переговоров Владимира Путина с представителями Трампа, которые состоялись в ночь на 23 января, не содержится информации о том, что стороны анализировали параметры такой сделки или предлагали ее друг другу.

Идея о моратории на удары по энергетической инфраструктуре выдвигалась украинской стороной 9 декабря 2025 года, о готовности Украины к взаимному прекращению таких ударов высказывался президент страны Владимир Зеленский.

Уже на следующий день спикер Кремля Дмитрий Песков ответил отказом на инициативу Зеленского, заявив, что России интересен мир, а не перемирие. Москва продолжила наносить удары по объектам энегетической инфраструктуры Украины, что привело к постоянным отключением электричества и отопления в Киеве, которые поставили город на грань «полного коллапса».

В марте 2025 года стороны объявляли о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, однако уже через несколько дней выдвинули взаимные обвинения в его нарушении. Тогда Россия и Украина заявляли, что не будут атаковать нефте- и газопроводы, хранилища, вырабатывающие и передающие электричество объекты.

Переговоры, о которых пишет FT, начнутся 23 января в ОАЭ и пройдут в трехстороннем формате с участием США, это подтвердили Зеленский и помощник Путина Юрий Ушаков. По сообщению Кремля, делегации будут обсуждать вопросы безопасности.