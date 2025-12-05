«Гарри Поттер» и «Властелин Колец» могут перейти в собственность Netflix

Netflix договорился о покупке киностудии и стриминговых сервисов Warner Bros. Discovery за 72 миллиарда долларов. Как сообщает Би-би-си, стриминговый гигант обошел конкурентов Comcast и Paramount Skydance после продолжительных переговоров. Таким образом, если покупка состоится, Netflix перейдут права, в частности, на вселенную «Гарри Поттера», «Властелина колец» и все сериалы HBO, включая «Игру престолов».

Сделка, которая запланирована в формате выплаты деньгами и акциями, оценивает Warner Bros. в 27,75 доллара за акцию, а общая стоимость компании достигает 82,7 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что покупка способна радикально изменить американскую кино- и медиаиндустрию, однако она почти наверняка привлечет внимание антимонопольных органов.

Сопредседатель Netflix Тед Сарандос заявил, что объединение библиотек двух компаний позволит «дать зрителям больше того, что они любят, и помочь определить следующий век искусства повествования». Его коллега Грег Питерс подчеркнул, что переход активов Warner Bros. под контроль Netflix откроет доступ к студийному контенту более широкой аудитории.

Глава Warner Bros. Дэвид Заслав назвал грядущую сделку объединением «двух величайших компаний мира, занимающихся созданием историй» и выразил уверенность, что сотрудничество позволит сохранить востребованность их продуктов для будущих поколений.

Би-би-си уточняет, что еще в октябре попытку купить весь холдинг Warner Bros., включая кабельные сети вроде CNN, предприняла компания Paramount, но получила отказ. Уже после этого Warner Bros. выставила на продажу свои кино- и стриминговые активы.

Эксперты и ранее предупреждали, что эта сделка почти наверняка привлечет внимание регуляторов, и риски по-прежнему сохраняются. Так, инвестиционный стратег Hargreaves Lansdown Эмма Уолл подчеркнула, что создание глобального медиагиганта в индустрии требует внимательной проверки со стороны надзорных структур.

По словам Томаса Харрингтона из Enders Analysis, в случае одобрения сделки Голливуд ждут серьезные изменения. Он отмечает, что модель Netflix почти не опирается на классический кинопрокат и построена на другом принципе производства контента. А это значит, что объединение с Warner Bros. может привести к сокращению части традиционных фильмов и сериалов, которые студия выпускает в большом объеме. Это, по его мнению, неизбежно вызовет сопротивление в индустрии и со стороны творческих профсоюзов.

Харрингтон также считает, что изменения затронут и подписчиков. По его оценкам, услуги Netflix подорожают, а закрытие или сокращение значения HBO Max приведет к тому, что суммарные расходы зрителей на подписки вырастут.