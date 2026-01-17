Кадыров выложил видео с сыном после сообщений об аварии с его участием

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама, который, как утверждают СМИ и чеченские телеграм-каналы, попал в серьезную аварию в Грозном.

Политик не прокомментировал эти сообщения, его текст посвящен отчету о совещании с руководителями силовых ведомств. Кадыров не уточнил, когда проходило совещание. Метаданные ролика подтверждают, что он был создан вечером 15 января, убедился «Холод». Авария с участием Кадырова состоялась 16 января, сообщают СМИ.

Совещание с участием Адама Кадырова было посвящено теме российского вторжения в Украину, по его итогам сын главы Чечни получил новую награду — золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» от концерна «Росэнергоатом». Сына Рамзана Кадырова наградили за «весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС».

Информация об аварии с участием Адама Кадырова появилась вечером 16 января — первыми его опубликовали чеченский оппозиционный канал Niyso и медиа «Кавказ. Реалии». Они утверждали, что 18-летний сын Рамзана Кадырова находился в тяжелом состоянии без сознания и был доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Новость дополняется…