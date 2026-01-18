СМИ узнали о погибшем в аварии с участием сына Кадырова

В аварии с участием сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама погиб человек. Именно в его автомобиль врезался кортеж сына политика, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источники.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

Причиной гибели водителя стало несоблюдение кортежем скоростного режима, рассказали собеседники журналистов. Авария состоялась вечером 16 января, однако за прошедшие двое суток ДТП так и не было официально зарегистрировано.

«Скорее всего, уголовное дело, как всегда бывает в таких случаях, заводить никто не даст, то есть расследования и наказания виновных опять не будет», — рассказал журналистам источник в Следственном комитете Чечни.

В материале отмечается, что среди машин кортежа больше всего пострадала находившаяся в голове колонны — ее водитель проехал на красный сигнал светофора, а остальные машины не успели затормозить и врезались друг в друга.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Именно в головной машине находился Адам Кадыров, но его состояние, как отмечает «Новая газета Европа», не было критическим. После общения с источниками журналисты пишут, что в экстренной транспортации 18-летнего сына Рамзана Кадырова и трех его спутников в Москву спецбортом МЧС не было необходимости.

При этом из текста публикации невозможно сделать вывод, какая именно машина из кортежа Кадырова врезалась в посторонний автомобиль. Ранее издание «Кавказ.Реалии» сообщало, что автомобиль, в котором ехал Адам, «сорвался с движения на ходу» и врезался в ограждение. При этом источник утверждал, что за рулем находился сам Кадыров.

Авария с участием Кадырова произошла вечером 16 января, сразу после нее появилась информация о том, что Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии. После этого из Грозного в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого, как сообщалось, находился сын главы Чечни. Официально Рамзан Кадыров и власти республики сообщения об аварии не комментировали.