Власти Норвегии предупредили граждан об изъятии имущества в случае войны с Россией

Армия Норвегии начала рассылать гражданам страны письма, в которых предупреждает о том, что их имущество может быть изъято для военных нужд в случае начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет Euronews со ссылкой на заявление вооруженных сил.

По данным издания, в 2026 году предполагается отправить 13,5 тысячи таких писем, в которых адресатам сообщат, что их дома транспортные средства и техника могут быть конфискованы в случае начала военных действий. При этом представители военного командования Норвегии подчеркивают, что изъятие возможно только после начала войны, а в мирное время эти письма рассылаются, чтобы дать возможность гражданам подготовиться к такому развитию событий.

Ранее западная пресса писала, что норвежские военные разработали план обороны страны от российского вторжения. Как сообщалось, он включает в себя в том числе подрыв мостов на основных транспортных магистралях страны. По данным СМИ, речь идет, в частности, о Бёкфьордском мосте, который является частью автомагистрали E105 между Норвегией и Россией и был открыт в 2017 году.

Представители российских властей, включая Владимира Путина, не раз заявляли, что у России нет планов нападения на страны-члены НАТО, а последний называл утверждения об обратном «чушью». Тем не менее власти ряда европейских стран, а также руководство НАТО, не раз предупреждали о намерении Москвы атаковать альянс.

Так, в ноябре 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса готовиться к «долгому противостоянию» с Россией, а в декабре назвал НАТО «следующей целью» Москвы.