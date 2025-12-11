Глава НАТО назвал альянс «следующей целью» России

Страны-члены НАТО находятся в опасности, так как альянс является «следующей целью» России. Об этом, как передает РБК, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», — сказал он.

При этом Рютте подчеркнул, что слишком много стран-участниц альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, «что время на нашей стороне». «Это не так. Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности», — заключил генсек НАТО.

По словам Рютте, «конфликт стоит у наших дверей», а предотвратить его начало могут только единство стран-членов НАТО и их инвестиции в оборону. «Это ужасная мысль, но если мы выполним свои обязательства, то сможем предотвратить подобный сценарий <…> Я обязан сказать вам о том, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее», — сказал он.

Ранее Рютте уже призывал европейские страны готовиться к «длительной конфронтации» с Россией, а также предупреждал, что российские ракеты угрожают всей территории Европы.

При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждала, что Россия может напасть на одну из европейских стран уже в 2028 году, а украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может совершить новое нападение еще до окончания войны в Украине.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно заверял, что у России не строит планов нападения на страны НАТО, а заявления об обратном называл «чушью».