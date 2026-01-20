Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил о разрыве отношений с семьей

Бруклин Бекхэм, старший сын недавно получившего рыцарское звание бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сообщил о полном разрыве отношений с родителями. Соответствующее заявление он сделал в серии сторис на своей странице в Instagram.

По словам 26-летнего Бекхэма, родители на протяжении многих лет оказывали на него давление, пытались вмешиваться в его личную жизнь и брак с актрисой Николой Пельтц. Он утверждает, что конфликты начались еще до свадьбы, а со временем ситуация только усугубилась.

Младший Бекхэм рассказал, что до свадьбы родители пытались заставить его подписать документ, ограничивающий права на использование бренда «Бекхэм». Отказ, по его словам, повлиял на его доходы и окончательно испортил отношения в семье. Кроме того, он упомянул еще один предсвадебный конфликт. По его словам, Виктория Бекхэм в последний момент отказалась шить свадебное платье для его невесты Николы Пельтц, несмотря на договоренности.

Отдельно Бекхэм отверг утверждения о том, что его жена якобы контролирует его.

«На самом деле большую часть своей жизни я находился под контролем родителей. Я рос с постоянной тревожностью. И впервые в жизни — после того как я дистанцировался от семьи — эта тревога исчезла», — написал он.

По его словам, родители всегда ставили публичный образ, репутацию и рекламные контракты выше личных отношений. «Бренд “Бекхэм” всегда на первом месте. Семейная “любовь” измеряется тем, как часто ты публикуешь что-то в соцсетях и как быстро бросаешь все, чтобы прийти и позировать для семейного фото», — заявил Бруклин.

Он также сообщил, что заблокировал родителей и братьев в социальных сетях и больше не поддерживает с ними личного общения. В дальнейшем, по его словам, контакт возможен только через юристов.

В ноябре прошлого года стало известно, что бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм наконец был посвящен в рыцари за заслуги перед спортом и британским обществом. СМИ писали, что он ждал этого больше десяти лет.