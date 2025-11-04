EN
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

2 минуты чтения 17:46 | Обновлено: 18:03

Бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари за заслуги перед спортом и британским обществом. Церемония прошла во вторник в Виндзорском замке. Почетное звание Бекхэму присвоил король Карл III, сообщает Би-би-си.

По данным издания, 50-летний футболист был включен в список награжденных ко дню рождения монарха в начале года. На церемонии его сопровождали супруга Виктория Бекхэм и родители. Виктория Бекхэм, получившая Орден Британской империи в 2017 году за вклад в индустрию моды, сама разработала и сшила костюм, в котором ее муж появился на церемонии.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

«Мне невероятно повезло в карьере. Я достиг многого, но быть посвященным в рыцари — это выше всего, о чем я мог мечтать. Честно говоря, для мальчишки из восточного Лондона, родившегося в Лейтонстоуне, оказаться здесь, в Виндзорском замке, и получить награду из рук Его Величества — это нечто особенное. Без сомнения, это самый гордый момент в моей жизни», — цитирует Бекхэма The Daily Mail.

За карьеру Бекхэм сыграл 115 матчей за сборную Англии, шесть лет был капитаном и участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру в «Пари Сен-Жермен» в 2013 году.

Помимо футбола, Бекхэм активно занимается благотворительностью. С 2005 года он сотрудничает с гуманитарной организацией UNICEF, а в 2024 году стал послом фонда короля The King’s Foundation, который развивает образовательные и экологические инициативы.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Как пишет Би-би-си, Бекхэм не раз подчеркивал свое особое отношение к британской монархии. В 2022 году он простоял в очереди более 12 часов, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. После церемонии посвящения в рыцари спортсмен вновь заявил, что гордится своей страной и тем, как к британской монархии относятся во всем мире.

Путь к рыцарскому титулу у Бекхэма занял больше десяти лет. Ранее его кандидатуру отклоняли из-за проверки Налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов, а также после утечки его личной переписки, в которой он назвал «кучкой ублюдков» представителей комитета по государственным наградам.

