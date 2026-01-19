Мы живем в горах в Армении и очень довольны

Олег Умнов переехал в Армению в 2022 году: они с семьей прожили в Ереване больше двух лет и в итоге перебрались в небольшой город в горах Дилижан. Сейчас Умнов занимается обустройством нового дома и мечтает купить собственный — это сделать не так сложно. Умнов рассказал «Холоду», как открыл бизнес в Армении, почему он решил переехать в горную деревню и хочет и дальше жить в этой стране.

Мы с женой Алсу и дочкой жили в Кирове. Когда мы начали встречаться с Алсу, я решил своими руками отремонтировать квартиру, в которой мы планировали жить, — тогда и появилась моя страсть к ремонту и изготовлению мебели из дерева. Я стал снимать видео в тикток — одно даже залетело на миллионы просмотров, и знакомые стали просить меня сделать что-то на заказ, — так это стало моей профессией.

Мы обсуждали возможный переезд в более теплое место несколько лет: ни я, ни Алсу зиму не любили. Осенью 2022 года мы наконец решились — тогда выбор стоял между Батуми, Тбилиси и Ереваном. Жена до этого уже была в Армении и подталкивала меня поехать туда. Мы посмотрели видео о жизни в этих городах и выбрали Ереван.

Мало бюрократии

Когда мы туда приехали, я сразу влюбился в этот город. Первую неделю мы просто гуляли и выбрали жилье. Потом мы сняли квартиру в центре за 1000 долларов в месяц — это была двушка площадью 80 квадратных метров в сталинке с большими комнатами и высокими потолками. Все удивлялись, где мы смогли такое найти: рынок тогда был перегрет, и за аналогичное жилье просили и 1500 долларов.

Ереван. Фото: Unsplash

Перед переездом я отправил в Армению свои станки и инструменты. Пока все ехало, я начал искать мастерскую: сначала смотрел объявления на местном аналоге «Авито», но цены там были заоблачные. Тогда мне посоветовали просто походить по городу — многие арендодатели развешивают объявления прямо на помещениях. Так я и нашел мастерскую и стал предлагать себя как мастера через друзей и рекламу в инстаграме.

Вскоре я открыл ИП для работы: это можно сделать буквально за 15 минут с минимальной бюрократией — у меня попросили лишь перевод паспорта, социальную карту (номер, который в Армении используют для идентификации при предоставлении государственных услуг и в других случаях. — Прим. «Холода») и договор с арендодателем.

В феврале 2023 года я сделал регистрацию в квартире — она была нужна, чтобы купить машину. Регистрация в Армении делается достаточно просто: с согласия собственника нужно подать в местную миграционную службу заявку, что ты живешь по такому-то адресу и хочешь там прописаться. Затем полиция проверяет, действительно ли ты это так, — и тебя прописывают без каких-либо проблем.

С получением ВНЖ было сложнее: нужно было заполнить документы на армянском. Я обратился в компанию, сделал на них доверенность, и они подготовили все сами — мне оставалось лишь прийти, расписаться и получить документ. За это с меня взяли около 30 тысяч рублей. Интересно, что для получения ВНЖ по ИП недостаточно было просто наличия ИП — я прикладывал договоры с партнерами и выписки со счетов, чтобы доказать, что мой бизнес существует не только на бумаге.

Увидел дом и влюбился

В Ереване мы успели пожить в двух квартирах в центре, но снимать и квартиру, и мастерскую там было очень дорого. Тогда мне пришла идея снять дом с большим гаражом. Мы нашли потрясающий трехэтажный дом на каскаде — это тоже центр Еревана, и до магазинов и кафе достаточно было спуститься на эскалаторе. Первый этаж дома занимал гараж в 80 квадратных метров, а из окон открывался потрясающий вид на Арарат. Пожив в таком доме, мы поняли, что в квартиру возвращаться уже не вариант.

Дилижан. Фото: Unsplash

Все это время мы регулярно ездили в Дилижан — небольшой город, окруженный горами. Зимой в Ереване был отопительный сезон, поэтому на улице было трудно дышать из-за дыма. Но и летом воздух тоже не очень чистый. В Дилижане такой проблемы не было, к тому же нам нравился спокойный ритм жизни и природа — город прилегает к национальному парку.

Мы задумались о том, чтобы переехать. Решающим стало то, что там было гораздо дешевле по сравнению с Ереваном — например, за дом в столице мы платили около 110 тысяч рублей, а в Дилижане такое жилье стоило около 30 тысяч.

В Армении мне пришлось начинать с нуля, а сейчас в Ереване уже около 30 заведений, для которых я делал мебель

Я вступил во все дилижанские чаты и вскоре наткнулся на объявление о сдаче дома. Я сразу влюбился в него и написал девушке, которая его выставляла, — она была не собственником, а соседкой, которая помогала хозяевам.

Мы приехали посмотреть дом — до этого в нем никто не жил 30 лет, но он сохранился в отличном состоянии. Я увидел в нем большой потенциал и изначально планировал его арендовать с возможностью дальнейшего выкупа. Я отправил видео жене, и она сразу написала: «Берем».

Тосканский стиль в Дилижане

Мы планировали жить в этом доме около года, а потом купить его в ипотеку — за это время мы хотели подготовить документы и накопить на первоначальный взнос. Об этом мы договорились с собственником.

Дом. Фото: предоставлено Олегом

Однако вскоре хозяин дома приехал на пару недель, чтобы мы вместе сделали отопление и подвели воду. Когда он увидел дом, в нем проснулась ностальгия — он родился здесь и жил все детство, и он сказал: «Прости, пожалуйста, живите здесь, сколько хотите, но продать дом я не могу — он мне очень дорог». Мы все поняли и не стали обижаться.

Мы договорились, что мы будем там жить, делать ремонт в счет аренды и приводить его в порядок — собственнику было важно, чтобы дом все-таки «жил». Теперь я составляю сметы и отправляю ему на согласование, но он почти всегда согласен со всем.

Тосканский стиль

Мы уже немного благоустроили дом. Я планирую сделать интерьер в тосканском стиле: уют, светлые стены, много коричневого дерева. Я стараюсь делать мебель и декор из обрезков материалов, которые у меня остаются. На кухне вся мебель у нас корпусная — она досталась нам после закрытия кофейни в Ереване, с которой я работал. Весь последний месяц я искал идеальную старую доску для большого обеденного стола в деревенском стиле, и теперь я его сделал.

Цены выставляют, исходя из амбиций

Сейчас мы подыскиваем дом для покупки, но те, что готовы для жизни, стоят очень дорого, поэтому мы ищем жилье примерно в таком же состоянии, что и то, которое мы снимаем. Процентная ставка по ипотеке здесь на наш взгляд неплохая — 10–13%.

Рынок недвижимости в Армении очень непредсказуем, а разброс цен может быть очень большим. Например, рядом продаются два дома с одинаковыми участками — один дом в лучшем состоянии, чем наш, а второй только под снос. Оба стоят 150 тысяч долларов. Здесь будто бы нет такого понятия, как «оценка рынка» — как-то мне написали, что в Армении выставляют цены, исходя из своих амбиций и размера долгов, — и это во многом правда.

На рынке есть дома за 200–300 тысяч долларов. Такие объявления могут висеть по несколько лет: в России в таких случаях снижают стоимость, а здесь — наоборот, могут повысить. У меня было подобное объявление в закладках с домом в не очень хорошем состоянии — раньше он стоил 90 тысяч долларов, а теперь 250 тысяч.

Дилижан. Фото: Alamy

Я думаю получить армянское гражданство. Особенно теперь, когда начались разговоры о безвизовом режиме Евросоюза для граждан. В Армении для этого нужно прожить официально три года. Чтобы получить паспорт, мне нужно подготовиться и подтянуть язык. Я уже говорю на армянском: могу сходить в магазин и пообщаться по рабочим моментам, — но уверенного разговорного пока нет.

Коровы у люксового отеля

Нам очень нравится жить в Дилижане. Отсюда всего за 10–15 минут можно доехать до другой области с отличающимся климатом. Прыгнул на выходных в машину — и поехал куда глаза глядят. Это огромный плюс — когда мы жили в Ереване, выехать из города было проблематично.

До столицы из Дилижана ехать час-полтора на машине — для москвичей это стандартный путь на работу. Без машины было бы тяжеловато, но здесь есть дешевые GG-шаттлы, которые стоят меньше 300 рублей.

Жизнь в Дилижане мы в шутку преподносим как деревенскую, но на самом деле это отличный город с большим потенциалом. Иногда у нас спрашивают: «Вы там не скучаете в своей деревне?» А нам бы найти время поскучать. Многие, кто приезжает к нам в гости, сравнивают Дилижан с Красной Поляной. В центре тут очень красивые дома: много дерева, камень и светлые стены.

Здесь отличная инфраструктура и все необходимое есть в пешей доступности — и крупные сетевые магазины, и местные ереванские, и мелкие лавочки. На соседней улице у нас есть потрясающий магазин с домашним мясом, а еще молокане приводят сюда свою квашеную капусту, овощи и молоко. Практически у всех наших соседей есть домашний скот: свиньи, курицы.

Дилижан. Фото: Alamy

Дилижан — курортный город: здесь крупные сетевые отели, потрясающие рестораны и винотеки. Все здорово сочетается: выходишь из люксового ресторана или пятизвездочного отеля — а дорогу рядом переходят коровы. Здесь они гуляют без проблем, где им хочется.

Единственный минус — мало пространств для детей: на весь город лишь одна большая детская площадка. Остальные — очень маленькие, часто расположены при отелях или ресторанах. До недавнего времени отсутствие детских площадок было проблемой и вообще в Армении: когда мы только приехали в 2022 году, в столице я видел лишь советские полуразваленные площадки или пластиковые, которые быстро ломались. Но за последние несколько лет построили много новых — теперь мы иногда ездим в Ереван только ради них, и, надеемся, это дойдет и до Дилижана.

Душевные люди

В то же время в Дилижане много других развлечений и кружков для детей. Дочка ходит в театральный кружок и на балет. Еще есть уроки по гончарному делу и арт-терапия — там дети рисуют и создают арт-объекты под руководством психолога: дочке очень нравится туда ходить. Помимо этого, в Дилижане есть кружки по единоборствам, а еще хорошие садики и школы — есть даже международная школа.

Олег с семьей. Фото: предоставлено героем

В Армении мне пришлось начинать с нуля, а сейчас в Ереване уже около 30 заведений, для которых я делал мебель. Мне хочется продолжать развивать свое дело. Меня полностью устраивает уровень жизни в Армении — он точно не ниже, чем был в России. Здесь у нас сильно увеличился доход, но и расходы тоже, поэтому оценить разницу с Россией сложно.

Я достаточно общительный человек, и коммуникация мне дается легко, хотя Армения сама по себе идеальная страна для налаживания связей: если ты открыт душой, то познакомиться с кем-то очень просто. Менталитет у армян очень классный: они душевные, всегда готовы протянуть руку помощи. Если в Армении ты с коляской подойдешь к лестнице, к тебе подбегут человек пять и начнут помогать. Но нужно быть готовым к тому, что твоего ребенка будут постоянно тискать и угощать чем-то.

Для многих Армения была местом для ожидания ВНЖ других стран, но мы сразу решили, что останемся тут жить, потому что тут очень хорошо. В любом случае, где бы я ни был дальше, мой дом там, где мои жена и дочка.

