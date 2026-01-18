EN
СМИ: Рада допустила отказ от Донбасса ради компромисса

2 минуты чтения 09:03

В Верховной раде считают, что Киев должен пойти на компромисс и отказаться от притязаний на Донбасс. Об этом сообщил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф со ссылкой на слова «чрезвычайно влиятельного» украинского парламентария.

«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И да, это не мое личное частное мнение — это мнение многих парламентариев и многих людей здесь в Украине. То есть тех, кто вполне прямо говорит, что необходимо прекращение огня любой ценой», — процитировал Шварцкопф заявление неназванного депутата.

По его словам, парламентарий отказалась говорить об этом на камеру, поскольку в Раде «царит атмосфера страха» и ее политическая карьера «мгновенно бы закончилась из-за давления со стороны администрации президента и украинской спецслужбы». 

Ранее газета Financial Times сообщила, что представители Евросоюза захотели упростить процесс вступления Украины в объединение ради достижения мира с Россией. По информации газеты, в Европе считают, что ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу могло бы убедить президента Владимира Зеленского согласиться на некоторые условия мирного соглашения с Россией, в том числе на территориальные уступки.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир

Вступление Украины в Евросоюз предусмотрено планом мирного соглашения, состоящим из 20 пунктов, который в настоящее время обсуждают Киев, Европа и Вашингтон. Однако европейские чиновники подчеркнули, что для соблюдения нынешней процедуры присоединения Украины к ЕС может потребоваться «десятилетие реформ».

В конце декабря 2025 года украинский президент заявил, что возможным компромиссным вариантом в рамках урегулирования конфликта с Россией может стать создание свободной экономической зоны в Донбассе.

