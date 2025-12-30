EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский озвучил компромиссное решение по Донбассу

2 минуты чтения 11:31 | Обновлено: 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможным компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией может стать создание свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

По словам Зеленского, свободная экономическая зона могла бы быть создана на территориях Донбасса в рамках мирного урегулирования. В этом случае украинские войска должны будут отойти на несколько километров от нынешней линии соприкосновения, и аналогичным образом нужно будет поступить и российской стороне, подчеркнул он.

«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России тоже придется отойти на несколько километров», — заявил Зеленский. Он добавил, что такая зона будет действовать по специальным правилам, которые еще предстоит определить. Предложение о создании такой зоны украинский лидер, по его словам, готов вынести на народный референдум. 

В беседе в журналистом Зеленский также вновь подтвердил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию согласован на 90%. При этом на 100% согласованы гарантии безопасности между Украиной и США, а также гарантии безопасности между Украиной, США и Европой. Единственные разногласия, которые остаются, касаются как раз территориального вопроса, подчеркнул он, после чего обозначил компромисс.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

В интервью Fox News Владимир Зеленский также прокомментировал заявления президента США Дональд Трамп и его спецпредставителя Стива Уиткоффа о том, что Украина якобы не может выиграть эту войну. По словам украинского лидера, такие оценки уместны, если рассматривать ситуацию только с точки зрения территориальных изменений.

За последние два года Россия, действительно, оккупировала около трех тысяч квадратных километров украинской земли, однако цена этого продвижения оказалась высокой — около 400 тысяч жизней российских солдат, подчеркнул Зеленский. По его словам, сейчас российская армия теряет около 31 тысячи человек в месяц. Таким образом, с точки зрения человеческих потерь Россия терпит поражение, даже если по занятым территориям добивается успеха, пояснил президент Украины.

Ранее издание Би-би-си сообщило, что за последние 10 месяцев рост потерь России в Украине резко ускорился. По оценкам издания, такими темпами Москва не теряла людей на поле боя с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников