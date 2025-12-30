Зеленский озвучил компромиссное решение по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможным компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией может стать создание свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

По словам Зеленского, свободная экономическая зона могла бы быть создана на территориях Донбасса в рамках мирного урегулирования. В этом случае украинские войска должны будут отойти на несколько километров от нынешней линии соприкосновения, и аналогичным образом нужно будет поступить и российской стороне, подчеркнул он.

«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России тоже придется отойти на несколько километров», — заявил Зеленский. Он добавил, что такая зона будет действовать по специальным правилам, которые еще предстоит определить. Предложение о создании такой зоны украинский лидер, по его словам, готов вынести на народный референдум.

В беседе в журналистом Зеленский также вновь подтвердил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию согласован на 90%. При этом на 100% согласованы гарантии безопасности между Украиной и США, а также гарантии безопасности между Украиной, США и Европой. Единственные разногласия, которые остаются, касаются как раз территориального вопроса, подчеркнул он, после чего обозначил компромисс.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

В интервью Fox News Владимир Зеленский также прокомментировал заявления президента США Дональд Трамп и его спецпредставителя Стива Уиткоффа о том, что Украина якобы не может выиграть эту войну. По словам украинского лидера, такие оценки уместны, если рассматривать ситуацию только с точки зрения территориальных изменений.

За последние два года Россия, действительно, оккупировала около трех тысяч квадратных километров украинской земли, однако цена этого продвижения оказалась высокой — около 400 тысяч жизней российских солдат, подчеркнул Зеленский. По его словам, сейчас российская армия теряет около 31 тысячи человек в месяц. Таким образом, с точки зрения человеческих потерь Россия терпит поражение, даже если по занятым территориям добивается успеха, пояснил президент Украины.

Ранее издание Би-би-си сообщило, что за последние 10 месяцев рост потерь России в Украине резко ускорился. По оценкам издания, такими темпами Москва не теряла людей на поле боя с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.