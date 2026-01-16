EN
СМИ: ЕС захотел упростить вступление Украины ради мира с Россией

11:14

Евросоюз разрабатывает новые правила по вступлению в блок, которые должны заменить действующий механизм на двухступенчатую модель. Она позволит Украине быстрее присоединиться к ЕС, но с ограничениями полномочий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что такой план уже вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников, которые предупреждают о «серьезных последствиях» предлагаемых изменений. В то же время в Европе считают, что ускоренное присоединение Украины к ЕС убедит президента страны Владимира Зеленского согласиться с некоторыми условиями мирного соглашения с Россией, в частности, с территориальными уступками.

Вступление Украины в ЕС предусмотрено в том числе планом мирного соглашения из 20 пунктов, который сейчас обсуждают Киев, Европа и Вашингтон. При этом европейские чиновники напомнили, что для соблюдения нынешней процедуры присоединения к блоку Киеву может потребоваться «десятилетие реформ».

В случае принятия новых правил Украина сможет вступить в ЕС, но не сразу получит доступ к единому рынку Евросоюза. Также, как в октябре писало Politico, ускоренный процесс подразумевает ограничение на право вето, блокировку санкций и участие в решениях, для принятия которых нужно согласие всех членов блока.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не подрываем процесс расширения. Мы расширяем концепцию расширения… Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который бывает раз в поколение, и мы должны им воспользоваться», — заявил неназванный чиновник.

В то же время другие собеседники Financial Times считают, что изменения в правилах негативно отразятся на блоке. Так, по их мнению, членство в Евросоюзе может потерять свою ценность, а у других стран-кандидатов уменьшатся амбиции по поводу присоединения, поскольку остается неизвестным, распространятся ли на них новые правила.

