Россиянка умерла после комариного укуса на Шри-Ланке

Россиянка Ирина Кузнецова умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге после укуса комара. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 33-летняя Кузнецова была фотографом, она родилась в Магнитогорске. В 2014 году женщина окончила университет в родном городе, после чего переехала в Москву. В российской столице она занималась арт-проектами, связанными с фотографией.

Несколько лет назад Кузнецова решила переехать на Шри-Ланку, рассчитывая найти там работу по специальности. По словам источника «Российской газеты», женщина устроилась «в Унаватуне в кафе Moments». Телеграм-канал SHOT добавил, что россиянка работала там арт-директором.

Симптомы заболевания проявились у Кузнецовой 21 декабря, рассказали ее знакомые SHOT. По их словам, сначала россиянка решила, что у нее пищевое отравление, поэтому пыталась лечиться самостоятельно, а к медикам обратилась только через два дня.

Кузнецову положили в больницу Галле, где диагностировали лихорадку денге. После госпитализации у женщины начались осложнения, сказали ее друзья телеграм-каналу. По их словам, во время лечения россиянке «через трубку для диализа занесли сепсис» и у нее началось заражение крови. За сутки до Нового года, 31 декабря, Ирина скончалась.

Лихорадку денге вызывает вирус, который распространяют комары в тропиках и субтропиках. Симптомы заболевания напоминают грипп: высокая температура, слабость, тошнота и рвота, сильные боли в мышцах и суставах, головные боли с локализацией в глазах, увеличение лимфоузлов и покраснение слизистой глотки. Характерное проявление лихорадки денге — зудящая сыпь, но она возникает не у всех больных. Особо опасны осложнения вплоть до геморрагического шока и внутренних кровотечений, отказа органов и неврологического поражения мозга.

Для лечения лихорадки денге категорически не рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен) и ацетилсалициловую кислоту (аспирин) из-за риска возникновения внутренних кровотечений, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. При течении болезни без осложнений пациентам обычно прописывают парацетамол и поддерживающую терапию от обезвоживания.

В настоящее время существует только одна вакцина для профилактики денге — Qdenga. ВОЗ рекомендует ставить ее детям в возрасте от 6 до 16 лет, которые живут в районах с высокой интенсивностью циркуляции денге.

В мае 2025 года российское посольство на Шри-Ланке предупредило россиян, приезжающих в страну, о крупнейшей за последние 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья. Ее, как и лихорадку денге, переносят комары. Симптомы этих двух заболеваний схожи, однако чикунгунья реже приводит к смерти человека.