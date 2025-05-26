Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки на Шри-Ланке

Российское посольство на Шри-Ланке со ссылкой на Министерство здравоохранения страны предупредило россиян, приезжающих в страну, о крупнейшей за последние 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья.

В пресс-релизе посольства сказано, что лихорадка передается через укусы комаров, которые наиболее активны днем. Симптомы заражения — сильная боль в суставах, высокая температура и сыпь — могут проявиться через 2–12 дней.

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Посольство порекомендовало устанавливать на окна и двери защитные сетки, обрабатывать кожу и одежду средствами для отпугивания насекомых, а также носить одежду, которая максимально закрывает кожу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, впервые выявленное в 1952 году. Комары-переносчики вируса могут быть переносчиками других заболеваний, в частности лихорадки денге. ВОЗ относит к симптомам лихорадки также головную боль, тошноту и усталость и отмечает схожесть заболевания с другими болезнями, из-за чего могут возникать ошибки в диагнозе.

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Кроме того, ВОЗ пишет, что у переболевших лихорадкой чаще всего вырабатывается к ней иммунитет. При этом заболевание особенно опасно для людей старшей возрастной группы и новорожденных и может привести к офтальмологическим, сердечно-сосудистым и неврологическим осложнениям.

В начале апреля этого года Роспотребнадзор заявил, что в России не было выявлено случаев лихорадки чикунгунья. По данным ведомства, всего с начала 2025 года в мире было выявлено более 98 тысяч случаев заболеваний. Тогда же во французском регионе Реюньон ввели чрезвычайный план после того, как за неделю там было зафиксировано около шести тысяч случаев лихорадки чикунгунья.