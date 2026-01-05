Гигантского тунца продали по рекордной цене в Японии

Голубого тунца весом 243 килограмма продали за 3,2 миллиона долларов. Рекорд установлен во время традиционного новогоднего аукциона на рыбном рынке в Токио. Об этом сообщает Би-би-си.

Победителем торгов стала компания Kiyomura Corp, управляющая сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. Рыбу приобрели на первом аукционе года, который традиционно проходит ранним утром и считается знаковым событием для рыбного рынка и ресторанного бизнеса Японии в целом.

Президент Kiyomura Corp Киеси Кимура, регулярно участвующий в мероприятии, заявил, что «первый тунец года приносит удачу». После аукциона он признался журналистам, что был удивлен итоговой ценой и рассчитывал купить рыбу дешевле, однако в ходе торгов стоимость резко выросла.

Кимура, которого в японских СМИ часто называют «королем тунца», и ранее устанавливал ценовые рекорды на новогодних аукционах. Так, в 2012 году он заплатил за голубого тунца около 640 тысяч долларов, а в 2013 году — примерно 1,8 миллиона долларов. В 2019 году предприниматель приобрел рыбу за 2,1 миллиона долларов, что на тот момент также стало рекордом. Нынешняя покупка за 3,2 миллиона долларов превзошла все предыдущие показатели и стала самой дорогой за всю историю новогодних торгов.

Купленного за рекордную сумму тунца вскоре после завершения торгов разделали и подали посетителям ресторанов Sushi Zanmai. Один из клиентов рассказал, что считает начало года удачным после того, как попробовал рыбу, приобретенную на первом аукционе.

