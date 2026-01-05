EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Гигантского тунца продали по рекордной цене в Японии

2 минуты чтения 17:03

Голубого тунца весом 243 килограмма продали за 3,2 миллиона долларов. Рекорд установлен во время традиционного новогоднего аукциона на рыбном рынке в Токио. Об этом сообщает Би-би-си.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

Победителем торгов стала компания Kiyomura Corp, управляющая сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. Рыбу приобрели на первом аукционе года, который традиционно проходит ранним утром и считается знаковым событием для рыбного рынка и ресторанного бизнеса Японии в целом.

Президент Kiyomura Corp Киеси Кимура, регулярно участвующий в мероприятии, заявил, что «первый тунец года приносит удачу». После аукциона он признался журналистам, что был удивлен итоговой ценой и рассчитывал купить рыбу дешевле, однако в ходе торгов стоимость резко выросла.

Кимура, которого в японских СМИ часто называют «королем тунца», и ранее устанавливал ценовые рекорды на новогодних аукционах. Так, в 2012 году он заплатил за голубого тунца около 640 тысяч долларов, а в 2013 году — примерно 1,8 миллиона долларов. В 2019 году предприниматель приобрел рыбу за 2,1 миллиона долларов, что на тот момент также стало рекордом. Нынешняя покупка за 3,2 миллиона долларов превзошла все предыдущие показатели и стала самой дорогой за всю историю новогодних торгов.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Купленного за рекордную сумму тунца вскоре после завершения торгов разделали и подали посетителям ресторанов Sushi Zanmai. Один из клиентов рассказал, что считает начало года удачным после того, как попробовал рыбу, приобретенную на первом аукционе.

Ранее СМИ писали о проданной по рекордно высокой цене чашке кофе в одной из популярных кофеен Дубая. Для приготовления напитка использовались редкие зерна Panama Esmeralda Geisha.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул