СМИ: решение принять Нобелевскую премию мира стоило венесуэльской оппозиционерке президентства

2 минуты чтения 11:12

Причиной отказа президента США Дональда Трампа поддержать венесуэльскую оппозицию стало решение ее лидера Марии Корины Мачадо принять Нобелевскую премию мира, на которую глава Белого дома открыто претендовал. Об этом пишет американское издание Washington Post, ссылаясь на источники близкие к Белому дому.

3 января Трамп, отвечая на вопросы журналистов о будущем Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американскими военными, заявил, что Мачадо «будет очень трудно быть лидером», потому что у нее «нет поддержки и уважения в стране». Между тем, как напоминает издание, заменивший Мачадо из-за преследования властей кандидат на последних выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес набрал, по независимым оценкам, около двух третей голосов.

Тем не менее Трамп не хочет поддерживать Мачадо из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира в 2025 году, несмотря на его многократные заявления, что награды заслуживает он сам, утверждают собеседники газеты. По их словам, попытка Мачадо польстить Трампу, заявив, что она посвящает эту награду ему, не помогла.

Решение принять эту премию было ее «величайшим грехом», сказал один из источников. «Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу это принять, потому что это награда Дональда Трампа“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — добавил он.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющим обязанности президента страны вице-президента Делси Родригес. Она сначала осудила захват прежнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными и назвала его единственным законным лидером страны, однако позже, после угроз Трампа в ее адрес, выступила с новым заявлением, в котором призвала США к миру и сотрудничеству.

