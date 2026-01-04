EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп пригрозил новой главе Венесуэле «жестким наказанием»

2 минуты чтения 22:07 | Обновлено: 22:09

Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заплатит «очень высокую цену», если будет поступать «неправильно» по отношению к Америке, приводит слова Трампа в интервью The Atlantic.

Накануне Трамп положительно высказывался о новой главе Венесуэлы Родригес. Однако после того, как она заявила, что страна по-прежнему готова проводить политику бывшего президента Николаса Мадуро, и потребовала его освобождения, глава Белого дома резко изменил свой тон.

Трамп пригрозил, что Родригес может столкнуться с ещё большими последствиями, чем Мадуро. Президент США также дал понять, что готов начать вторую волну военных действий в Венесуэле, если сочтет это необходимым.

Автор материала The Atlantic Майкл Шерер отметил, что Трамп во время разговора с ним находился в хорошем настроении, когда прибыл в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, в штате Флорида. Глава Белого дома также подтвердил журналисту, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, которая подвергнется американскому вмешательству. В частности, Трамп сказал, что Америке «абсолютно необходима Гренландия» ради поддержания национальной безопасности.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Подобную точку зрения Трамп объяснил тем, что США необходимо сохранять контроль над Западным полушарием. Он сослался на собственную версию доктрины Монро 19-го века, которая отвергала европейский колониализм в Западном полушарии. Трамп же назвал свой подход «доктриной Донро», добавляет The Atlantic.

При этом Трамп в интервью сказал, что другие страны сами должны решать, как воспринимать военные действия США против Венесуэлы в контексте Гренландии.

«Им придется самим посмотреть на это. Я действительно не знаю. Вы знаете, в то время я не имел в виду Гренландию, но Гренландия нам действительно нужна, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — заявил Трамп в интервью The Atlantic.

Ранее жена замглавы аппарата сотрудников Белого дома Кэти Миллер опубликовала в соцсети X карту Гренландии. На ней территория Датского королевства была окрашена в цвета американского флага. Изображение Миллер подписала словом: «Скоро».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода