Трамп пригрозил новой главе Венесуэле «жестким наказанием»

Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заплатит «очень высокую цену», если будет поступать «неправильно» по отношению к Америке, приводит слова Трампа в интервью The Atlantic.
Накануне Трамп положительно высказывался о новой главе Венесуэлы Родригес. Однако после того, как она заявила, что страна по-прежнему готова проводить политику бывшего президента Николаса Мадуро, и потребовала его освобождения, глава Белого дома резко изменил свой тон.
Трамп пригрозил, что Родригес может столкнуться с ещё большими последствиями, чем Мадуро. Президент США также дал понять, что готов начать вторую волну военных действий в Венесуэле, если сочтет это необходимым.
Автор материала The Atlantic Майкл Шерер отметил, что Трамп во время разговора с ним находился в хорошем настроении, когда прибыл в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, в штате Флорида. Глава Белого дома также подтвердил журналисту, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, которая подвергнется американскому вмешательству. В частности, Трамп сказал, что Америке «абсолютно необходима Гренландия» ради поддержания национальной безопасности.
Подобную точку зрения Трамп объяснил тем, что США необходимо сохранять контроль над Западным полушарием. Он сослался на собственную версию доктрины Монро 19-го века, которая отвергала европейский колониализм в Западном полушарии. Трамп же назвал свой подход «доктриной Донро», добавляет The Atlantic.
При этом Трамп в интервью сказал, что другие страны сами должны решать, как воспринимать военные действия США против Венесуэлы в контексте Гренландии.
«Им придется самим посмотреть на это. Я действительно не знаю. Вы знаете, в то время я не имел в виду Гренландию, но Гренландия нам действительно нужна, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — заявил Трамп в интервью The Atlantic.
Ранее жена замглавы аппарата сотрудников Белого дома Кэти Миллер опубликовала в соцсети X карту Гренландии. На ней территория Датского королевства была окрашена в цвета американского флага. Изображение Миллер подписала словом: «Скоро».