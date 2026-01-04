Назван исполняющий обязанности президента Венесуэлы

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена вице-президент страны Дельси Родригес. Соответствующее решение, как передает телеканал Telesur, приняла Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) после нападения США, в ходе которого действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были схвачены и вывезены из страны в Соединенные Штаты.

Свое решение суд назвал «срочной и превентивной мерой защиты» для обеспечения административной преемственности и обороны страны, отметив, что Венесуэла оказалась в состоянии форс-мажора и чрезвычайных обстоятельств, которые не предусмотрены основным законом страны.

Возглавившая Венесуэлу Родригес уже потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены, а также заверила, что ее страна больше никогда не станет ничьей колонией.

Тем временем официальные представители Белого дома сообщили о доставке Мадуро в следственный изолятор на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что американские власти обвиняют его по нескольким статьям о контрабанде наркотиков и незаконном обороте оружия.

Позже Министерство юстиции США опубликовало текст обвинения, в котором, помимо Николаса Мадуро и его жены, фигурируют сын президента Венесуэлы Николас Эрнесто, бывший министр иностранных дел Венесуэлы Рамон Родригес Часин, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо и Эктор Герреро, которого Вашингтон считает многолетним главой картеля Tren de Aragua. В обвинении Мадуро назван бывшим президентом Венесуэлы и нелегитимным правителем страны.

При этом сам Трамп в одном из своих постов в социальных сетях также подчеркнул, что Мадуро является не лидером Венесуэлы, а главарем одного из действующих на территории этой страны наркокартелей.